เจออีก! ตร.ทางหลวงอยุธยาตาไว เรียกตรวจรถตู้ พบตัดแปะป้ายภาษีปลอม หลังขาดต่อมานานนับปี

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงอยุธยาตรวจพบรถตู้โดยสารใช้แผ่นป้ายภาษีประจำปีปลอม ตัดแปะตัวเลขปีภาษีให้ดูเหมือนต่อแล้ว ทั้งที่หมดอายุตั้งแต่ปี 2567 คนขับยอมรับทำไปเพื่อให้ดูเหมือนต่อภาษี หลังได้รับเงินจากภรรยา เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนัก ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 22 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 7–8 ถนนสายเอเชีย (ขาออก) พื้นที่ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน 16-4036 กรุงเทพมหานคร ขับผ่านมาในลักษณะผิดสังเกต จึงตรวจสอบข้อมูลจากระบบทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ผ่านฐานข้อมูล Crimes ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าว สิ้นสุดการชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 แต่กลับพบมีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีติดอยู่ที่กระจกบานหน้าฝั่งซ้าย เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือ นายธงชัย รอดนิ่ม อายุ 61 ปี ชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งถูกต้อง แต่เมื่อตรวจสอบแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี พบว่ามีการ ตัดแปะตัวเลขปี 2569 ทับปี 2566 เพื่อให้ดูเหมือนภาษียังไม่หมดอายุ จึงเชิญตัวพร้อมรถไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเอเชีย
นายธงชัย ให้การยอมรับว่า รู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด โดยอ้างว่าทำไปเพื่อให้ดูเหมือนมีการต่อภาษีแล้ว เนื่องจากได้รับเงินจากภรรยาให้นำไปดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ไปต่อจริง และเพิ่งติดแผ่นป้ายดังกล่าวไม่นานก่อนถูกเรียกตรวจ ทั้งนี้ยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง แจ้งข้อกล่าวหา 1 ปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอม 2. ใช้รถทำการขนส่งโดยไม่ชำระภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ตามมาตรา 71(2) และ 148 ก่อนควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป