เลือกตั้งราชบุรี คึกคัก “อัครเดช” ลุยบ้านโป่ง เปิดเวทีปราศรัยย่อยครบทุกตำบล ย้ำ 12 ปีไม่ทิ้งพื้นที่ ดันเป้า 6 หมื่นเสียงสู่รัฐมนตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - สนามเลือกตั้งเขต 5 ราชบุรี คึกคัก 7 พรรคเปิดเกมรุกเต็มสูบ ขณะ “อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์” เดินหน้าลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เปิดเวทีปราศรัยย่อยครบทุกตำบล ย้ำทำงานรับใช้ประชาชนกว่า 12 ปี ไม่เคยทอดทิ้งพื้นที่ ตั้งเป้าคะแนนทะลุ 60,000 เสียง พาบ้านโป่งสู่เมืองน่าอยู่ พร้อมดันความหวังรัฐมนตรีคนบ้านโป่ง

บรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ เขต 5 จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างคึกคักและเข้มข้น โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก 7 พรรคการเมือง ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง ใช้กลยุทธ์หลากหลายทั้งการพบปะประชาชนแบบใกล้ชิด การจัดเวทีปราศรัยย่อย และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อช่วงชิงความเชื่อมั่นจากประชาชน

การแข่งขันที่ดุเดือดทำให้เขต 5 ราชบุรี ถูกจับตามองในฐานะพื้นที่สำคัญของจังหวัด โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับผลงานที่ผ่านมา ความใกล้ชิดพื้นที่ หรือแนวนโยบายใหม่ของผู้สมัครรายใด

ด้าน นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ หรือ “สส.มุ่ง” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 และประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าเปิดเวทีปราศรัยย่อยในพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง ครบทุกตำบล พร้อมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยรวมกว่า 30,000 คน สะท้อนภาพนักการเมืองที่ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางการทำงาน

นายอัครเดช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีบนเส้นทางการเมือง แบ่งเป็นการทำงานรับใช้ประชาชนก่อนเข้าสภาฯ 6 ปี และดำรงตำแหน่ง ส.ส. 2 สมัย รวมกว่า 6 ปี ยืนยันไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวบ้านโป่ง พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนทุกตำบลอย่างต่อเนื่อง

“การทำงานของผมยึดหลักไม่ทิ้งพื้นที่ ไม่หนีปัญหา ลงพื้นที่จริง รับฟังจริง และแก้ไขจริง บ้านโป่งคือบ้านเกิด ต้องพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” นายอัครเดช กล่าว

ที่ผ่านมา นายอัครเดช ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวบ้านโป่ง มอบคะแนนเสียงกว่า 50,000 คะแนน ส่งผลให้ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม และสามารถผลักดันโครงการพัฒนามากกว่า 100 โครงการ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยหลายโครงการแล้วเสร็จ และอีกหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยยกระดับการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอัครเดช ตั้งเป้าคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 60,000 คะแนน เพื่อสะท้อนพลังความเชื่อมั่นของคนบ้านโป่ง และเปิดโอกาสให้พื้นที่มี “รัฐมนตรีคนบ้านโป่ง” อย่างแท้จริง พร้อมนำเสนอนโยบาย “บ้านโป่งโมเดลพลัส” มุ่งพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อผลักดันบ้านโป่งสู่เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งโอกาส และเมืองแห่งอนาคตของคนทุกวัย










