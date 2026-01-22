ปราจีนบุรี เดินหน้าโครงการจัดการตอซังข้าวลดการเผา ลด PM2.5 ในพื้นที่

ปราจีนบุรี- จังหวัดปราจีนบุรี เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการตอซังขาว ดันวัตกรรมการเกษตรลดการเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมต่อยอด “ฟางมาปลาโต” เพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 22 ม.ค.) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมการจัดการตอซังข้าว” เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี 2569 ณ แปลงนาพื้นที่ข้าวน้ำลึก บ้านเกาะเสือ ม.1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โดยมี นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอประจันตคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เผยว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สาเหตุสำคัญมาจากการเผาตอซังและฟางข้าวในพื้นที่การเกษตร ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้มุ่งผลักดันแนวทางบริหารจัดการตอซังและฟางข้าวอย่างเหมาะสม ด้วยการถ่ายทอดนวัตกรรมให้เกษตรกรสามารถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกได้โดยไม่ต้องเผา ลดมลพิษทางอากาศ ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตร และสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืน
จากนั้นได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่หนองกระจับ ม.3 บ้านเกาะลอย เพื่อติดตามการดำเนินงานจุดสาธิตการต่อยอดฟางข้าวสู่กิจกรรม “ฟางมาปลาโต” ซึ่งเป็นการนำฟางข้าวมาใช้เป็นอาหารและแหล่งสร้างระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงปลา ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและชุมชน
พร้อมบอกว่า แนวคิด “ฟางมาปลาโต” เป็นตัวอย่างชัดเจนของการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรจากสิ่งที่เคยเป็นปัญหา ให้กลายเป็นทรัพยากรที่สร้างคุณค่า ลดการเผา ลดฝุ่น PM2.5 และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการดำเนินงานทั้ง 2 จุด สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของจังหวัดปราจีนบุรี จากการอบรมสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ พร้อมผลักดันพื้นที่ต้นแบบให้สามารถขยายผลไปยังอีก 4 อำเภอ และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว