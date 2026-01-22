ม.บูรพา เปิดตัวแพลตฟอร์ม “IMMERSIVE CYBER HERO4X"สร้างความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวชน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดตัวแพลตฟอร์ม “IMMERSIVE CYBER HERO4X : Young Smart Cybersecurity” ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ เสริมสร้างความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย
วันนี้ (22 ม.ค.) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดงาน “เปิดโลกนวัตกรรมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะ Immersive CyberHero4X : Young Smart Cybersecurity” พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม IMMERSIVE CYBER HERO4X : Young Smart Cybersecurity เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ (Immersive Learning) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะความปลอดภัยไซเบอร์อย่างรอบด้าน ผ่าน CYBER HERO4X Model
แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นการพัฒนาภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวชน” ที่ครอบคลุมการรักษาความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ การจัดการรอยเท้าดิจิทัล และการป้องกันภัยไซเบอร์ ภายใต้แนวคิด “รู้ เห็น เป็นจริง อย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์” โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
งานดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคาร MUPAC โรงละคร คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานนอกจากจะเป็นการเปิดตัวแพลตฟอร์มแล้ว ยังมีการสาธิตการใช้งาน การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ “CYBER HERO4X ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย”
และยังมีพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาเครือข่ายต้นแบบด้านความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวชน และยังเป็นยกย่องหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ โครงการวิจัยและการพัฒนาแพลตฟอร์มครั้งนี้ ดำเนินการโดย ทีมวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ และอาจารย์ ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคนโยบาย และภาคเครือข่ายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลที่ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืนสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ เผยว่าภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบันประกอบด้วย 1.ภัยจากการหลอกลวงออนไลน์ 2.ภัยการทิ้งรอยเท้าไว้ในที่ที่มีการโพสต์การแชร์ และ3.ภัยที่เกิดจากความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะตัวรหัสผ่านที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ซึ่งโครงการนี้ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ที่จะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้
" สิ่งที่เรามีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนก็คือ เรื่องของความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการโพสต์และการแชร์ข้อมูลที่อาจจะขาดความยั้งคิด ที่อาจนำไไปสู่การหลอกลวงในโลกออนไลน์ที่ในบางครั้งก็มีการใช้ AI มาใส่ในเพจ และเฟซบุ๊ก เราจึงอยากจะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบ"รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ กล่าว