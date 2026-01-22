อำเภอคลองใหญ่ เตรียมจัดงาน“ศาลเจ้าแม่ทับทิม 2569“ดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้าพื้นที่

ตราด- อำเภอคลองใหญ่ ร่วมคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม และททท.ตราด เตรียมจัดงาน“ศาลเจ้าแม่ทับทิม" ปี 2569 ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศกลับเข้าพื้นที่หลังสถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย
วันนี้ (22 ม.ค.) นางเสรี อิ่มประครองศิลป์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้นำคณะกรรมการ ร่วมกับนายอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัด "งานศาลเจ้าแม่ทับทิม" ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของ อ.คลองใหญ่ ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 24-28 ม.ค.นี้
สำหรับการจัดงานดังกล่าวจะถือเอาช่วงวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 (ตามปฏิทินจีน)ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ม.ค. 2569 และจะจัดงานเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน โดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือ การแห่องค์เจ้าแม่ และขบวนสิงโต ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไปตามเส้นทางในตัวอำเภอคลองใหญ่
และสิ่งที่น่าประทับใจก็คือ ผู้ร่วมงานและชาวคลองใหญ่จะพร้อมกันสวมชุดแดงทั้งอำเภอ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของงาน
ด้าน นางกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอคลองใหญ่ เผยว่าที่ผ่านมา อ. คลองใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์สู้รบและการปิดด่านชายแดน ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอ รวมทั้งการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
โดยคาดว่าจะมีประชาชนที่เคารพและศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิม ชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ที่เผยว่าในปีนี้เป็นปีแรกที่ ททท.สำนักงานตราด จะเข้าร่วมสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานนี้เป็นที่รู้จักงานกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจันทบุรี ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ตราดมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
พร้อมยอมรับว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของ อ.คลองใหญ่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบเนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของปลอดภัยจึงไม่กล้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
นอกจากนั้น ททท.สำนักงานตราด ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้ร่วมสนุกและร่วมถ่ายภาพประกวด โดยมีโล่ห์รางวัลมอบให้ รวมทั้วยังมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอคลองใหญ่สนับสนุนด้วย
ทั้ง ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ที่มีอายุมานานกว่า 100 ปีและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจชาวคลองใหญ่ โดยเฉพาะชาวประมง ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าแม่ทับทิม และมักขอพรเรื่องงาน โชคลาภ สุขภาพ และความปลอดภัยในการเดินเรือ
ซึ่งกิตติศัพท์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ได้ขจรขจายไปสู่ที่ต่างๆ จนทำให้มีผู้ที่เคารพเลื่อมใส และนำเครื่องเซ่นไหว้เข้ามาบูชาและกราบไหว้ขอพรเป็นประจำ
โดยเฉพาะในช่วงวันตรุษจีน, วันสาร์ท และเทศกาลงานประจำปีของศาลเจ้าแม่ฯ ที่จะมีผู้ที่เคารพเลื่อมใสในองค์เจ้าแม่ฯ นำสิ่งของต่างๆ มาเซ่นไหว้กันอย่างเนืองแน่นกันเป็นประจำทุกปี