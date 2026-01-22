บวชยังไงให้เหมือนผู้สมัคร ส.ส. ชาวบ้านฮือฮาป้ายงานบวชสไตล์หาเสียง เจ้าของเผยอยากให้คนจำวันบวช

อ่างทอง – ชาวบ้านฮือฮา ป้ายงานอุปสมบทในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ออกแบบคล้ายป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ส. จนหลายคนเข้าใจผิด เจ้าของป้ายเผย ทำขึ้นเพราะอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้ง อยากให้คนจดจำว่าวันที่ 25 มกราคมนี้ เป็นวันบวชของตัวเอง
วันนี้ ( 22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีการแชร์ภาพป้ายงานบวชที่มีรูปแบบและโทนสีคล้ายป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สร้างความแปลกตาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นป้ายผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
นายกฤติพัฒน์ สำเภาพันธุ์ หรือ นนท์ อายุ 28 ปี เจ้าของร้านเชียงกง มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 409/ก หมู่ 5 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกำหนดอุปสมบทในวันที่ 25 มกราคม 2569 ณ วัดแสนสุข อำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า สาเหตุที่ออกแบบป้ายงานบวชในลักษณะคล้ายป้ายหาเสียง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงใกล้การเลือกตั้ง จึงอยากใช้ไอเดียให้ผู้คนจดจำได้ง่าย และจำได้ว่าวันที่ 25 มกราคม เป็นวันงานอุปสมบทของตน จึงตัดสินใจทำป้ายในรูปแบบดังกล่าวขึ้นมา
สำหรับป้ายงานบวชดังกล่าว มีการออกแบบไว้ประมาณ 4 รูปแบบ โดยแต่ละป้ายใช้สโลแกนแตกต่างกัน อาทิ
“พักเรื่องงาน เพียรศึกษาธรรม น้อมนำคำสอน ‘พระพุทธเจ้า’” และ “พรรคเดียวในเวลานี้ ‘ภะคะวะโต’ พรรคนี้ต้องลาบวช”
ทั้งนี้ เจ้าของงานยืนยันว่า เป็นเพียงแนวคิดสร้างสีสันให้กับงานอุปสมบท และไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่อย่างใด