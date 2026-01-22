ระทึกกลางหมู่บ้าน เฮลิคอปเตอร์ขัดข้องวนต่ำ ขอลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนา บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา - ระทึกกลางหมู่บ้านหว้า อ.บางปะอิน อยุธยา เฮลิคอปเตอร์ขัดข้องวนต่ำ ขอลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนา ทำชาวบ้านแตกตื่นทั้งหมู่บ้าน
เวลา 10.00 น.วันนี้ ( 22 ม.ค.) ชาวบ้านในหมู่บ้านเกษธานี ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตื่นกับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ เกิดขัดข้อง ลงจอดฉุกเฉินบริเวณท้ายหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงต่างพากันแตกตื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์อยู่ใกล้ตัวมาก
จากสอบถาม นางสาว วาสนา หอมพวงน้อย อายุ 49 ปี ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ เล่าด้วยอาการตกใจว่าตนนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วได้ยินเสียงเหมือนลมและใบพัดอยู่บนท้องฟ้า จึงเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นเฮลิคอปเตอร์ บินอยู่เหนือหลังคาบ้านไม่สูง ฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเห็นผิดสังเกตได้ยินเสียงเหมือนใบพัดเกิดการขัดข้องและมีการส่งสัญญาณมือ จากคนที่นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ว่าขอลงจอดฉุกเฉิน ตนเองตกใจกลัวว่าจะลงบริเวณในชุมชนหมู่บ้าน จึงได้มีการยกไม้ยกมือบอกให้ไปลงท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลางทุ่ง
เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวก็บินวนกลับไปโดยผ่านเขตบ้านของชาวบ้านที่ปลูกติดกันแล้วไปลงจอดที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นเนินดินกลางทุ่ง ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายและรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปดูยังจุดเกิดเหตุที่มีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบริเวณเนินดินกลางทุ่งนาพอตนไปถึงก็พบมี คนอยู่ 3 คน อยู่ในเฮลิคอปเตอร์และมีการพูดคุยกันเล็กน้อยว่าเกิดจากใบพัดขัดข้องและเห็นเขามีการซ่อมซ่อมแซม สักพักประมาณ 20 นาที
จากนั้นก็ใช้ได้เฮลิคอปเตอร์ จึงเคลื่อนตัวบินขึ้นเหนือท้องฟ้าไปอีกครั้ง ตนอ่านบริเวณข้างเฮลิคอปเตอร์ว่าเป็นของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ แต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร แต่ตนเองก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดก็จะลงไปช่วยเหลือกับชาวบ้านที่มาดูทันที
ตนเองพึ่งผ่านเหตุการณ์ระเบิดลงที่สระแก้ว เพราะเป็นคนสระแก้ว ตูมตามลอยข้ามหัว ต้องหลบอยู่ใต้บังเกอร์ แต่มาครั้งนี้ ตื่นเต้นมากกว่า เพราะเห็นกับตาแบบใกล้ๆกลัวจะไฟไหม้ หรือลงกลางหมู่บ้าน ไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยถ้าระเบิดหรือไฟไหม้ขึ้นมา
ทางด้าน นางสาว วราพร สุขประเสริฐ อายุ 38 ปี( เสื้อลายเขียว ) ชาวบ้านอีก 1 คนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าตนก็นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงใบพัดลมดังอยู่บนท้องฟ้า จึงเงยหน้า ขึ้นไปดูก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินวนต่ำมากและก็ส่งสัญญาณว่าขอจอดฉุกเฉินทุกคนก็ตกใจจากนั้นก็มองเฮลิคอปเตอร์ไปลงจอดอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านจึงขี่รถจักรยานยนต์พร้อมชาวบ้านมาช่วยเหลือเผื่อว่าจะมีใครเป็นอันตรายแต่พอมาถึงก็เห็นเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่แล้วและกำลังซ่อมใบพัดอยู่จากนั้นก็ใช้เวลา 20 นาทีก็บินออกไปจากบริเวณกลางทุ่งนาดังกล่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าโชคดี ที่ไม่มีใครเป็นอะไร แม้แต่ชาวบ้านถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกก็อาจจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างแน่นอน
จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับชาวบ้าน ไปยังจุดที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวลงจอดฉุกเฉิน ซึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งนากว้างท้ายหมู่บ้าน เมื่อไปถึงยังพบร่องรอยของขาเฮลิคอปเตอร์ปรากฏชัดบนพื้นดิน เป็นรอยกดลึกจากน้ำหนักของตัวเครื่อง ขณะที่บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยฝุ่นดินที่ฟุ้งกระจาย คาดว่าเกิดจากแรงลมและแรงปะทะของใบพัดในขณะลงจอด
ชาวบ้านที่พาผู้สื่อข่าวเข้าพื้นที่ต่างพากันชี้ให้ดูร่องรอยดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าเป็นจุดเดียวกับที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินจริง สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ชาวบ้านแจ้งว่า จากการสังเกตตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ปรากฏข้างลำเฮลิคอปเตอร์ คล้ายเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการ และยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวสังกัดหน่วยงานใด และสาเหตุของการลงจอดฉุกเฉินในครั้งนี้เกิดจากเหตุใดแน่ชัด