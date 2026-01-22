หาเสียงสุโขทัยตอบโต้กันด้วยป้าย หลัง ปชป.ขึ้นป้าย "ไม่ทนเทา" กล้าธรรมโต้ "เราไม่เทา"

สุโขทัย-หาเสียง ส.ส.สุโขทัย กล้าธรรมขึ้นป้ายประกบ ปชป. "ใครจะว่าเทาก็เทา แต่เราไม่เทา" เจ้าตัวเผยเพื่อตอบโต้หลังถูกตอกหน้าไม่ให้ร่วมรัฐบาลและถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคทุนเทา อีกฝ่ายชี้ไม่คิดมากป้าย "ไม่ทนเทา" ไม่ได้สื่อถึงพรรคใด
วันนี้ (22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สุโขทัย พบว่าที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้มีผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรมคือนายวศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิชย์ หรือช่างมน ได้ติดตั้งป้ายหาเสียงประกบกับป้ายหาเสียงของนายพัฒ ตั้งเบญจผล หรือทนายเบิร์ด ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เกือบทุกจุด พร้อมข้อความที่ดูสะดุดตาว่า "ใครจะว่าเทาก็เทา แต่เราไม่เทา” และ “ทำมากกว่าพืด” สวนทางกับป้ายของทนายเบิร์ดที่ระบุว่า "ไม่ทนทุนเทา" จนสร้างความสงสัยให้กับประชาชนที่พบเห็นว่าต้องการจะสื่อความหมายอย่างไร
ซึ่งนายวศินภัทร์ เปิดเผยว่าเหตุผลที่ติดป้ายดังกล่าวไม่ได้ต้องการโจมตีใครเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการสื่อสารเชิงตอบโต้ทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา เพราะที่ผ่านมาทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคสีส้มต่างให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม รวมทั้งยังมีการพูดเปรยหรือสื่อสารให้คนเข้าใจว่าพรรคของเราเป็นพรรคทุนเทา ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นตนจึงเลือกสื่อสารกับประชาชนด้วยวิธีเปิดเผย ตรงไปตรงมา ว่าใครจะมองอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ แต่ตนและพรรคยืนยันอย่าสงชัดเจนว่าเราไม่ใช่พรรคทุนเทา เราทำการเมืองบนความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยืนอยู่ข้างประชาชน
“ป้ายนี้จึงไม่ใช่การกล่าวหาใคร แต่เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของพรรคและตัวผมเอง และเป็นการให้ประชาชนได้ตัดสินจากผลงานและความจริงมากกว่าคำพูด หรือการใส่ร้ายทางการเมือง ส่วนคำว่าทำมากกว่าพืด ที่เขียนไว้บนป้ายเป็นคำพูดของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียล เป็นมุกให้คนจดจำ” นายวศินภัทร์ กล่าว
ด้านนายพัฒกล่าวว่าถือเป็นสีสันทางการเมืองและตนไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะมุ่งลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก อีกอย่างป้ายหาเสียงของตนก็ไม่ได้กล่าวถึงพรรคใดเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีทุนเทาอยู่ในพรรคจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างประเด็นตอบโต้กันไปมาเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดต่อประชาชน.