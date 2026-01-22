“ไทยเศรษฐ์“ ก็โดน!ภาพเห็นชัดชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์ ลอบกรีดป้ายหาเสียง “เจเศรษฐ์”ยับ

อุทัยธานี-เห็นชัด! กล้องวงจรปิดจับภาพชายปริศนา ขี่มอเตอร์ไซค์แวะจอดกรีดป้ายหาเสียง "เจเศรษฐ์" ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 อุทัยธานี เสียหาย 2 ป้าย เจ้าตัวยังเงียบไม่แจ้งความ
วันนี้ (22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุมีป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ถูกบุคคลลึกลับใช้มีดกรีดจนเสียหายหลายป้ายโดยป้ายแรกติดตั้งบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี และอีกป้ายเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านบอยการเกษตร อ.หนองฉาง เช่นกัน ซึ่งสภาพป้ายที่ถูกกรีดจนเสียหายชัดเจนทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนต่างหันไปมองด้วยความสงสัยในสภาพดังกล่าว
อย่างไรก็ตามได้ปรากฎภาพจากกล้องวงจรปิดจากอาคารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถทึกช่วงกรีดป้ายเอาไวได้ โดยพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนและได้มีชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดบริเวณจุดที่ตั้งป้าย ก่อนจะใช้ของมีคมคาดว่าเป็นมีดกรีดเข้าที่ป้ายจนได้รับความเสียหาย จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามล่าสุดนายเจเศรษฐ์ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายยังไม่ได้มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.อุทัยธานี แต่อย่างใด
สำหรับการเลือกรั้ง ส.ส.ที่ จ.อุทัยธานี แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้งและกรณีของนายเจเศรษฐ์สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 โดยเขตนี้มีผู้สมัครจำนวน 4 คนโดยอีก 3 คนประกอบด้วยนายธนาคร อุนจะนำ จากพรรคเพื่อไทย นายเดชา คงคา จากพรรคประชาชน และนายวิทยา จันทร์สม จากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีนายอรรถพล โต๋วสัจจา จากพรรคเพื่อไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย น.ส.สุชาดา บัวพันธ์ จากพรรคประชาชน เรือตรีศึกษา ฟังเฟื่อง จากพรรคประชาธิปัตย์ และนางสุพรรณษา นันทา จากพรรคกล้าธรรม.