สุดฮา! ยายแถว วัย 79 แข่งหัวเราะผู้สูงวัย ลั่นจนฟันปลอมเกือบหลุด ก่อนโชว์สปิริตฮาต่อกลางงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี - เรียกเสียงหัวเราะสนั่นงาน “ตรีบุญโสภณคนสูงวัยเกมส์” เมื่อคุณยายวัย 79 ปี โชว์พลังหัวเราะสุดชีวิตจนฟันปลอมเกือบหลุด แต่ไม่เสียจังหวะ ใส่คืนแล้วฮาต่อ สร้างรอยยิ้มทั้งสนาม

วันนี้( 21 ม.ค.) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุญโสภณ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “ตรีบุญโสภณคนสูงวัยเกมส์” ครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

โดยมี นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเฉลิมพงษ์ นามสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุญโสภณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลตำบลธารเกษม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพกายและใจ ลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการดูแลจากครอบครัวและชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันหลากหลาย อาทิ แข่งขันแย้ลงรู แข่งหัวเราะสร้างสุข ปิดตาตีปีบ ปาเป้า กินวิบาก วิ่งผลัดเป่าแก้ว และการแข่งขันสันทนาการอื่น ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

ไฮไลต์ของงานอยู่ที่การแข่งขัน “หัวเราะสร้างสุข” แบ่งออกเป็น 3 ทีม ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยแต่ละทีมต่างงัดลีลาการหัวเราะเฉพาะตัวออกมาเรียกเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะ “ยายแถว” อายุ 79 ปี ที่โชว์พลังหัวเราะสุดเสียง จนฟันปลอมเกือบหลุดออกจากปาก ทำเอาผู้ชมเฮลั่นทั้งสนาม

อย่างไรก็ตาม คุณยายไม่เสียจังหวะ รีบเก็บฟันปลอมใส่กลับเข้าที่ ก่อนหัวเราะต่ออย่างไม่เขินอาย แสดงให้เห็นถึงสปิริตและอารมณ์ขันเต็มเปี่ยม สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งคณะกรรมการและลูกหลานที่มาเชียร์ ต่างพร้อมใจกันปรบมือชื่นชม

คุณยายแถว เล่าด้วยรอยยิ้มว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรม รู้สึกสนุกและมีความสุขมาก แม้จะเกิดเหตุฟันปลอมเกือบหลุดก็ไม่ได้รู้สึกอาย พร้อมยืนยันว่าปีหน้าจะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน เพื่อมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเพื่อนผู้สูงวัยอีกครั้ง










