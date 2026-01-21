จับก่อนเผา! อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์รวบพรานพกปืน–กระสุนคามือ สกัดแผนเผาป่าล่าสัตว์

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์สนองนโยบายเข้มกรมอุทยานฯ สกัดจับพรานเตรียมลอบเข้าป่า พบอาวุธปืนพร้อมกระสุนครบชุด ก่อนเกิดเหตุเผาป่าล่อสัตว์ ดำเนินคดีเด็ดขาดตามกฎหมาย
วันนี้( 21 ม.ค.) นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกตามนโยบายของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการบุกรุกและการเผาป่าในช่วงฤดูแล้ง
โดยเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่ 5 (ห้วยแม่พลู) สามารถสกัดจับ นายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) ได้บริเวณป่าบ้านวังผาตาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เตรียมลักลอบเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกกรด ขนาด .22 LR พร้อมกล้องเล็ง เครื่องกระสุนปืนจำนวน 28 นัด รวมถึงอุปกรณ์ยังชีพสำหรับค้างแรมในป่าครบชุด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไว้ตรวจสอบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย จำนวน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฐานนำเครื่องมือล่าสัตว์เข้าเขตอุทยานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนต่อไป
นายคุณากร ระบุว่า การจับกุมก่อนเกิดเหตุถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากกลุ่มพรานมักใช้วิธีจุดไฟเผาป่า เพื่อให้สัตว์ป่าหนีออกสู่พื้นที่โล่งก่อนใช้อาวุธปืนล่า ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกราย และขอความร่วมมือประชาชน หากพบการลักลอบเผาป่าหรือล่าสัตว์ป่า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง