ททท.ชวนเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ช้อปสินค้า-ชมเทคโนโลยีเกษตร 10 วันเต็ม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ททท.สำนักงานขอนแก่นเชิญชวนนักท่องเที่ยว ชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2569 เตรียมช้อปสินค้า-ชมเทคโนโลยีเกษตร ตลอด 10 วันระหว่าง 23 ม.ค. – 1 ก.พ 69 นี้ คาดมีนักท่องเที่ยวทะลุล้านคน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 23 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรภาคอีสานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น กล่าวว่างานเกษตรภาคอีสาน เป็นงานที่มีผู้ให้ความสนใจ มีผู้เข้าชมในปีที่ผ่านมากว่า 1 ล้านคน พร้อมสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี ภายในงานจะได้ชมและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่พันธุ์พืชไปจนถึงเกษตรกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงผลผลิตและประสิทธิภาพ
ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการเสวนาหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับข้าวไทยและบทบาทภาคการเกษตรในสภาวะโลกร้อน รวมถึงกิจกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนหัตถกรรมต่างๆ เพื่อตามรอยและสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมทั้งยังได้เตรียมเปิดแปลงดอกไม้เมืองหนาว จากนักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ในปีนี้มีการเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา
ภายในงานมีการจัดบูธจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย พร้อมไฮไลท์พิเศษอย่างการนำ “ควายแคระ” จากกรมปศุสัตว์ มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและสัมผัสความน่ารักของสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่หายากชนิดนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันและความน่าสนใจให้ทุกคนได้ไปติดตามการประกวดควายแคระในวันงานจริงกันด้วย
นางสาวธนวัน กล่าวต่อว่ามีการให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณโดยรอบงานวันเกษตรภาคอีสาน ชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางการเกษตรจากสาขาวิชาต่างๆ คณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันทักษะและแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร ชมความสวยงามของแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวหลากชนิด (KKU Smart Flower Farm)
การจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรจากทั่วประเทศ เลือกซื้อ เลือกหา พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์หายากหลากหลายชนิด ร่วมชมและเชียร์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 13 และประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards2026 การประกวดเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ Aggie Cover Dance 2026 การแสดงจากศิลปินชื่อดัง
งานนี้ชมฟรี งานจัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น 043-227 714