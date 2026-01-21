อนุญาตชาวบ้านหนองจานกลับเข้าพื้นที่หลังEODเคลียร์ระเบิดได้เกือบ 100 % พบบ้าน “เจ้ลัด” พังยับ

สระแก้ว- เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอนุญาตให้ชาวบ้านแนวชายแดนบ้านหนองจาน กลับเข้าพื้นที่หลังทหารและชุด EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดและเคลียร์พื้นที่ได้แล้วเกือบ 100 % พบบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง โดยเฉพาะบ้าน “เจ้ลัด”เมียกำนันลี ถึงขั้นพังยับ
วันนี้ ( 21 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้อนุญาตให้ชาวบ้านและสื่อมวลชนเข้าไปยังพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้แล้ว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ “จุด 40” ที่กลุ่มมวลชนและชาวบ้านใน จ.สระแก้ว มักไปรวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจทหารแนวหน้า แต่ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดและมีการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา เจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดพื้นที่โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก รวมถึงสื่อมวลชน เข้าออกโดยเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตราย
และเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารและชุด EOD สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดและเคลียร์พื้นที่ได้แล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงอนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้าสำรวจบ้านเรือนของตนเอง โดยพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนได้รับความเสียหายหลายหลัง
โดยเฉพาะบ้านของ "เจ๊ลัด" อดีตเมียกำนันลี ที่อยู่ติดกับแนวชายแดน ที่พบว่ามีทั้งร่องรอยสะเก็ดระเบิด กระสุนปืน และชิ้นส่วนอาวุธหนัก โดยเฉพาะสะเก็ดจากจรวดบีเอ็ม-21 ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่
นายมนู โสดาจัน อายุ 61 ปี ชาวบ้านหนองจาน ที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน บอกว่าขณะที่ตนเองออกไปเลี้ยงวัวบริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้าน ได้พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายอาวุธสงคราม จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD เข้าตรวจสอบและทำลายทันทีเพราะเชื่อว่าน่าจะยังมีวัตถุระเบิดหลงเหลือ และยังพบว่ามีชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดและเศษโลหะ ซึ่งมีขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไปกระจัดกระจายอยู่บริเวณบ้าน
ส่วนภรรยาของ นายมนู เผยด้วยความกังวลว่ายังรู้สึกหวาดกลัวและ เกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะซ้ำอีก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน จึงได้เตรียมข้าวของจำเป็นไว้พร้อม หากมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้อพยพ ก็พร้อมจะออกจากพื้นที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัย ห้ามเข้าใกล้หรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน...