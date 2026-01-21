คาดสะพัดพันล้าน! “บุรีรัมย์ มาราธอน 2026” รพ.บุรีรัมย์ร่วมราชวิทยาลัยเวชศาสตร์พื้นฟูฯ ติวเข้มรับมือความปลอดภัยนักวิ่งปอดเหล็ก

บุรีรัมย์ – รพ.บุรีรัมย์ ร่วมราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ติวเข้ม เสริมสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัยในงานวิ่ง “บุรีรัมย์มาราธอน 2026” และสามารถเข้าถึงช่วยเหลือนักวิ่งที่บาดเจ็บหรือผิดปกติได้ภายใน 1 นาที รองผู้ว่าฯ เผยมีนักวิ่งปอดเหล็กจากทั่วโลกลงทะเบียนวิ่งทุกระยะทะลุ 34,000 คน รวมผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นคน ที่พัก ใน จ.บุรีรัมย์เต็มหมด คาดมีเงินสะพัดทั้งที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวกว่า 1 พันล้าน
วันนี้ (21 ม.ค. 69) นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความปลอดภัยในงานวิ่ง “บุรีรัมย์มาราธอน 2026” ที่ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยและการแพทย์ ในการจัดกีฬามวลชน ให้เข้ารับการอบรม นำความรู้ความสามารถ ไปบูรณาการสร้างความปลอดภัยลดการบาดเจ็บของนักวิ่ง และสามารถจัดการอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ทุกมิติ
ตลอดทั้งสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์หรืออาการบาดเจ็บต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมตัวการฝึกซ้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร นักศึกษา และนักวิ่ง เข้าร่วมอบรม
นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า บุรีรัมย์มาราธอนจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 การขับเคลื่อนความปลอดภัยผ่านการประชุมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความปลอดภัยในงานวิ่ง “บุรีรัมย์มาราธอน 2026” นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่หลักในการให้องค์ความรู้ต่อบุคลากรการแพทย์และผู้ที่สนใจ ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยและการแพทย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจแก่นักวิ่งว่ามีความปลอดภัยสูงสุดด้วยหากมีเหตุฉุกเฉินทีมแพทย์สามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บภายใน 1 นาที ส่วนนักกีฬาที่มาวิ่งในงานนี้เพียงมากิน มาเที่ยว มาพัก และเตรียมร่างกายให้พร้อม ส่วนการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกต่างๆ จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเต็มที่อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดเส้นทางการวิ่ง จุดบริการน้ำ กองเชียร์ตลอดเส้นทางรวมๆ กว่า 52 จุด การความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งที่พัก ร้านอาหารต่างๆที่ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว
โดยในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนวิ่งทุกระยะ ประมาณ 34,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดตามนักวิ่งมาด้วยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นคน เพราะที่นักเต็มหมดแล้วและยังมีจุดกางเต็นท์ ใกล้บริเวณจัดงานที่กำหนดไว้ให้ด้วย ทั้งนี้คาดว่างานมาราธอนปีนี้จะมียอดเงินสะพัดทั้งที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
ด้าน นพ.วุฒิชัย มัดจุปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ มีทั้งนักศึกษา และนักวิ่ง จะได้รับองค์ความรู้ด้านการเตรียมตัวก่อนวิ่ง การพักผ่อนให้เพียงพอ การเตรียมร่างกายให้พร้อม การเข้ารับการปฐมพยาบาลในขณะวิ่ง รวมไปถึงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ จะดูแลนักวิ่งที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น มีจุดบริการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง และหากวิ่งจบแล้วยังมีหน่วยปฐมพยาบาลซึ่งมีทั้งกายภาพบำบัดอยู่บริเวณเส้นชัย รอให้การช่วยเหลือนักวิ่งให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในครั้งนี้ได้ระดมบุคลากรทางการแพทย์ รถฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอำเภอ มารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บด้วย
ทั้งนี้ “บุรีรัมย์มาราธอน 2026” ปีที่ 10 กำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 นี้ ภายใต้แนวคิด “Your Ultimate Destination :สวรรค์ของนักวิ่ง” ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอล ช้างอารีนา มีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะมาราธอน (42.195 กม.), ระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.), ระยะมินิมาราธอน (10 กม.), ระยะฟันรัน (4.554 กม.) นับเป็นหนึ่งในรายการวิ่งที่ได้รับความนิยม มีนักวิ่งปอดเหล็กจากทั่วโลกร่วมงานมากกว่า 3 หมื่นคนต่อปีและได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (World Athletics)