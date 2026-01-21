โซเชียลระอุ! วิจารณ์ภาพ “ลิซ่า” โปรโมตเที่ยวทะเลบัวแดงขาดอารมณ์–ททท.ด้อยค่าศิลปินระดับโลก

อุดรธานี-โซเชียลเดือด หลังเพจเฟซบุ๊กNitipong Honark โพสต์ข้อความพร้อมภาพตัดแปะ “ลิซ่า”เชิญชวนท่องเที่ยวทะเลบัวแดงด้วยใบหน้าแววตาไร้ความอารมณ์ความรู้สึก ททท.ถูกจวกหนักไม่มืออาชีพทำให้ศิลปินระดับโลกถูกด้อยค่า โดยตั้งข้อสังเกตว่าภาพดังกล่าวไม่สะท้อนเสน่ห์และตัวตนของศิลปินอย่างที่ควรจะเป็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์เกิดกระแสดราม่าขึ้น หลังเพจเฟซบุ๊ก Nitipong Honark โพสต์ข้อความพร้อมภาพวิพากษ์วิจารณ์การนำภาพของศิลปินระดับโลก “ลิซ่า” ไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยตั้งข้อสังเกตว่าภาพดังกล่าวไม่สะท้อนเสน่ห์และตัวตนของศิลปินอย่างที่ควรจะเป็น
ในโพสต์ระบุว่า เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นลิซ่าในลักษณะที่ “ไร้อารมณ์ ไม่สวย และไม่เป็นธรรมชาติ” มาก่อน พร้อมเปรียบเปรยว่า การนำ “แก้วงามราคาหมื่นล้าน” มาประดับงานให้ดูมีคุณค่าเพียงหลักร้อยบาท เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล และตั้งคำถามถึงแนวคิดการทำงานที่เน้นการสร้างภาพให้เป๊ะตามกรอบหรือพึ่งพาเทคโนโลยี เช่น AI มากเกินไป แทนที่จะดึงเสน่ห์ตามธรรมชาติของศิลปินระดับโลกออกมาให้โดดเด่น
ผู้โพสต์ยังแสดงความคิดเห็นพาดพิงถึงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวว่า หากการนำเสนอภาพลักษณ์ศิลปินออกมาในลักษณะดังกล่าว อาจส่งผลให้มูลค่าและภาพลักษณ์ของลิซ่าลดลง พร้อมระบุว่า การที่ศิลปินระดับโลกมาร่วมช่วยโปรโมตประเทศ ควรให้ความสำคัญกับอารมณ์ ความรู้สึก และรสนิยมของงาน มากกว่าการใช้เทคโนโลยีจนผลงานออกมาด้อยค่าศิลปิน
นอกจากนี้ ในโพสต์ยังมีการแนบภาพเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกัน โดยชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถถ่ายภาพออกมาได้สวยงาม น่าไปเยือน แตกต่างจากภาพโปรโมตที่ถูกวิจารณ์ว่าดู “เกร็งและน่ากลัว” พร้อมระบุว่าภาพด้านซ้ายเป็นรสนิยมของหน่วยงาน ส่วนด้านขวาเป็นภาพล้อเลียนจากอีกเพจหนึ่ง
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมในการนำศิลปินระดับโลกมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอภาพลักษณ์ผ่านสื่อดิจิทัล
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ต่อมาเพจ Amazing Thailand ได้เผยแพร่ภาพโปรโมตแหล่งท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี โดยครั้งนี้ผู้ที่ปรากฏในภาพคือ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายภาพพร้อมอวดโฉมดอกบัวแดงที่บานสะพรั่งเต็มที่ พร้อมข้อความเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว