ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 35 ปี เดินหน้าท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมคืนกำไรสู่สังคมกว่า 7.8 แสนบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตอกย้ำบทบาทการเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันนี้ (21 ม.ค.) ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 35 ปี โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้นำชุมชนรอบพื้นที่ท่าเรือ เข้าร่วม ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายในงานได้ประกอบพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” และถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน ก่อนประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร กล่าวว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 35 ปีในปีนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่นและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกวันที่ 21 มกราคมของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน
นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท ประกอบด้วย ทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” จำนวน 7 มูลนิธิ มูลนิธิละ 40,000 บาท รวม 280,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท และทุนการศึกษา “เพื่อดาวดวงน้อย” มอบให้โรงเรียนในพื้นที่ 22 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 440,000 บาท
ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เพิ่มอีก 18,000 บาท เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดดำเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง จากท่าเรือที่มีปริมาณตู้สินค้ายังไม่มากนัก ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทำให้ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณสินค้าผ่านท่ามากกว่า 10 ล้านตู้ต่อปี และสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับ Top 20 ของท่าเรือชั้นนำระดับโลก นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศ
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สายการเดินเรือ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังพร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต