หวิดสลด! สองแถวรับ-ส่งแรงงานเมียนมาเฉี่ยวชนเก๋งบริเวณสี่แยกนิคมพัฒนา เจ็บ 30ราย

ระยอง- หวิดสลด! สองแถวรับ-ส่งแรงงานเมียนมาเข้าทำงานในไซด์งานเขตนิคมฯ พัฒนา จ.ระยอง เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋งบริเวณสี่แยกถนนซอย 6 สาย 11 อ.นิคมพัฒนา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ็บ 30 ราย
เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้( 21 ม.ค.)ได้เกิดอุบัติเหตุรถสองแถว 6 ล้อ บรรทุกแรงงานชาวเมียนมา กว่า 30 คน เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋งบริเวณสี่แยกถนนซอย 6 สาย 11 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30ราย หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา ได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนิคมพัฒนา เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีดำ จอดอยู่บริเวณไหล่ทางสภาพด้านหน้าพังยับเยิน ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ห่างออกไปพบรถสองแถว 6 ล้อเสียหลักพุ่งลงข้างทางเข้าไปในไร่มันสำปะหลัง สภาพมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณประตูรถฝั่งคนขับ และมีแรงงานเมียนมาได้รับบาดเจ็บ 30 ราย
โดยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนา 13 ราย ที่เหลือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถสองแถวรับ-ส่งแรงงานเมียนนมา กำลังจะนำแรงงานไปส่งยังไซต์งานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน อ.นิคมพัฒนา แต่เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นสัญญาณไฟกระพริบ ได้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถนต์เก๋งจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
สำหรับบริเวณสี่แยกถนนซอย 6 สาย 11 มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเกิดอุบัติเหตุรถตู้ทึบเฉี่ยวชนกับรถยนต์อีกคัน สาเหตุคาดว่าบริเวณสี่แยกดังกล่าว มีเพียงสัญญาณไฟกระพริบ จึงทำให้รถแต่ละคันเกิดความลังเล โดยเฉพาะในชั่วโมงเช้า และเย็น จึงต้องการให้หาแนวทางแก้ไขเป็นการด่วน