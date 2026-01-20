ไม่ใช่ลูกแหง่ “ศุกติชา ตันเจริญ” ลงพื้นที่หาเสียงหนักหวังคว้าเก้าอี้ สส.เขต 2 เมืองแปดริ้ว

ฉะเชิงเทรา – สู้จริงไม่ใช่ลูกแหง่ “ศุกติชา ตันเจริญ” หรือ “มดแดง” ทายาทตระกูลดังแปดริ้วลงพื้นที่หาเสียงหนักมากตั้งแต่ฟ้าสางจรดค่ำ หวังคว้าให้ได้เก้าอี้ ส.ส.เขต 2 ฉะเชิงเทรา ไม่ท้อแม้กระแสหน้าสื่อสังคมในท้องถิ่นจะไม่ปัง
วันนี้ ( 20 ม.ค.) นายศุกติชา ตันเจริญ” หรือ “มดแดง” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.ฉะเชิงเทรา หมายเลข 5 จากพรรคประชาชน ทายาทตระกูลดังเมืองแปดริ้ว ที่แม้จะไร้เสียงเชียร์จากสื่อสังคมในท้องถิ่น จากการถูกกระแสคนดังจากพรรคใหญ่หลายตระกูลบดบัง แต่เจ้าตัวก็ยังคงลงพื้นที่ทำคะแนนอย่างต่อเนื่อง
พร้อมบอกว่า นับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นมา ตนเองก็เริ่มออกจากบ้านเพื่อหาคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 05.00 น. หรือ 08.00 น.เป็นประจำทุกบ้าน และจะกลับเข้าบ้านในเวลาประมาณ 20.00 น. และยืนยันว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนลงคะแนนเลือกให้ได้เป็น ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หลังที่ผ่านมาต้องใช้ความอดทน และความพยายามานานถึงกว่า 2 ปีเศษ จึงจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครของพรรคประชาชน ที่จะต้องผ่านกระบวนการอบรมทดสอบและการคัดสรรมาอย่างหลากหลาย
“ การหาเสียงนั้น หากเราคิดจะเป็นผู้แทนก็ต้องเข้าถึงประชาชน ต้องลงไปหาเขาให้ถึงที่ ต้องเดินไปเคาะประตูทุกบ้าน และนั่งพูดคุยกับคนในบ้านให้ได้ทุกหลัง เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนในความยากลำบากของชีวิตของคนแต่ละอาชีพ ซึ่ง การเตรียมตัวมาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้มีมานานกว่า 2 ปีแล้ว นับตั้งแต่เตรียมตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ”
นายศุกติชา หรือ “มดแดง” บอกว่าในแต่ละวันตนเองจะลงพื้นที่เพื่อดูแต่ละปัญหา และร่วมคิดในประเด็นต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายของพรรค รวมถึงการนำเสนอไปยังพรรคให้ทราบข้อมูลเป็นระยะ และประสบการณ์ในการลงสนามการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทำให้ได้เรียนรู้ว่าการไม่ใช้เงินนั้นมันยากที่จะชนะ แต่ก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนสังคม เพื่อให้ทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองทุกระดับได้มีการเปลี่ยนแปลง
“ บุคคลที่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้แบบไม่ใช้เงินซื้อเสียง มันเป็นความหวังในทุกๆ ครั้งที่ลงพื้นที่หาเสียง ทุกครั้งที่ออกจากบ้านไปจึงมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศของเรา ในวงการเมืองทุกระดับ ขณะที่ทุกเส้นทางที่เดินเข้ามาในทางการเมืองก็ไม่มีใครปูพรมไว้ให้ เป็นการเดินเข้ามาด้วยตนเองที่เริ่มต้นมาจากศูนย์ จนถึงวันนี้ที่ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่ามีศักยภาพเพียงพอ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัคร ของพรรค”
มดแดง ยังบอกอีกว่าแม้การเลือกตั้งในครั้งนี้ นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ผู้เป็นบิดาจะไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง แต่ก็ได้ช่วยให้คำแนะนำในสิ่งต่างๆ รวมทั้งแนะนำพื้นที่ แนะนำคนให้ได้รู้จัก ให้ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ จึงทำให้มีความหวังว่าจะได้มีโอกาสใช้ความสามารถเพื่อให้ได้รับคะแนนสนับสนุนและศรัทธาจากประชาชน
“ พ่อ จะพูดเสมอว่าให้ไปดิ้นรนหาทางเดินในทางการเมืองด้วยตัวเอง และยังสนับสนุนให้เดินในทางที่ได้เลือกเส้นทางที่จะนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ได้ และในวันนี้เราเองก็มีความพร้อมทั้งด้านเคยผ่านสนามเลือกตั้งท้องถิ่นมาบ้างแล้ว ผ่านการทำงานพื้นที่มาแล้ว และผ่านช่วงชีวิตที่โลดโผนมาแล้ว จึงมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่อยากได้แรงสนับสนุนจากประชาชน”
สำหรับ นายศุกติชา ตันเจริญ หรือมดแดง ปัจจุบันอายุ 48 ปีเป็นบุตรชายคนโตของ นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ อดีต รมช.พาณิชย์ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.เขต 2 ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อแผ่นดิน 2 สมัย ปัจจุบันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ่อลูกรัง บ่อดินถมดินในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา