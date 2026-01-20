ไม่รอด! รวบแล้วเดนคุกฆ่าทุบหัวพนักงานสาวโรงแรม ชิงทรัพย์ ซอยหัวหิน 42 ริมทางรถไฟ

ประจวบคีรีขันธ์ – ตำรวจหัวหินสนธิกำลังตำรวจภูธรภาค 7 และกองปราบฯ ไล่ล่าคนร้ายฆ่าทุบหัวพนักงานสาวโรงแรมในพื้นที่หัวหิน ล่าสุดตามจับกุมตัวได้แล้ว หลังพบเบาะแสเสื้อผ้าและรองเท้าที่คนร้ายถอดทิ้งไว้ระหว่างหลบหนี
จากกรณีคนร้ายเป็นชายใช้ท่อนเหล็กบุกทำร้าย น.ส.วิรินทร์ พนักงานสาวของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเสียชีวิต เพื่อชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงิน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายรัติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา และรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้( 20 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจ สภ.หัวหิน และตำรวจกองปราบปราม ได้สนธิกำลังออกติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถจับกุมตัว นายรัติกร ผู้ต้องหารายนี้ได้แล้ว
การจับกุมเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ไกลจากจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบเสื้อผ้าและรองเท้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ขณะก่อเหตุ ซึ่งถูกถอดทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานใกล้ทางรถไฟ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งกระจายกำลังเดินเท้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีอย่างละเอียด จนนำไปสู่การติดตามจับกุมตัวได้สำเร็จ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมในสถานที่แห่งหนึ่ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป