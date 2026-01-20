ฉก.12 จัดกำลังคุ้มกัน จนท.ที่ดินสระแก้ว เข้ารังวัดพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ชาวบ้านหนองจานรวม 88 ไร่

สระแก้ว- ฉก.12 สนับสนุนกำลังทหาร–ชุด EOD คุ้มกันเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้ว เข้ารังวัดที่ดินประเภท ส.ค.1 เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ชาวบ้านแนวชายแดนบ้านหนองจาน จำนวน 2 ราย รวมเนื้อที่ 88 ไร่ ก่อนทำการปักหมุดเพื่อความสมบูรณ์
วันนี้ ( 20 ม.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) ได้จัดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัย ร่วมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าสนับสนุนภารกิจคุ้มกันเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดิน จ.สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ ที่เข้าดำเนินการรังวัดและพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง
การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เป็นการรังวัดที่ดินประเภท ส.ค.1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ แม่จิดาภา สิทธิผล พื้นที่ประมาณ 48 ไร่
และนางภวดี ศรีสุนทร พื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งทั้งสองรายอยุ่ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดในช่วงการสำรวจรอบแรกเมื่อปลายปี 2568 จึงได้มีการประสานขอเข้ารับการรังวัดเพิ่มเติม เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินทำกินให้ครบถ้วนตามหลักฐานที่มีอยู่ และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ทั้งนี้แม้ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่และดำเนินการสำรวจพร้อมปักหมุดรังวัดได้สำเร็จรายละ 2 หมุด แต่ก็ยังมีหมุดบางจุดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้องสงสัยว่าอาจมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่อันตราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้อง ชะลอการปักหมุดในจุดดังกล่าวไว้ชั่วคราว
และเมื่อชุด EOD ดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่แล้วเสร็จ จะมีการประสานงานเพื่อเข้าดำเนินการปักหมุดรังวัดในส่วนที่เหลือต่อไปตามขั้นตอน เพื่อให้การพิสูจน์สิทธิที่ดินของประชาชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์
การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของกองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ในการดูแลความปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง..