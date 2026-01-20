ผู้ว่าฯ ลพบุรีนำคณะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เปิดทางจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ครั้งที่ 38 เตรียมยิ่งใหญ่ 13–22 ก.พ.นี้

ลพบุรี – เตรียมจัดใหญ่ จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ก่อนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ประจำปี 69 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พร้อมชวนแต่งกายไทยเที่ยวงานทั้งเมือง 13–22 ก.พ.นี้
วันนี้ (20 ม.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมประกอบพิธีขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ ศาลพระกาฬ ศาลลูกศร และศาลเจ้าพ่อปากจั่น ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญนอกเขตพระราชฐาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการผู้จัดงานและการจัดงานโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญให้กับเมืองลพบุรี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดลพบุรีและปวงชนชาวไทย
นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้เตรียมจัดกิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมย้อนยุค เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยจังหวัดได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า และสมพระเกียรติ
พร้อมกันนี้ จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” เที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง