นักท่องเที่ยวไทย-เทศในเมืองพัทยาตื่นเต้นรับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านหน้าจอโทรศัพท์

ศูนย์ข่าวศรีราชา – นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในเมืองพัทยา ตื่นเต้นรับสัญญาณเตือนภัยบนจอโทรศัพท์มือถือ หลัง ปภ.ทำการทดสอบระบบ Cell Broadcast ระดับประเทศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จากกรณีที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ทำการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ในระดับประเทศ (Nationwide Test) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัย และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ( 20 ม.ค.)
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ และบริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี พบว่าได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวหลายรายได้พากันโชว์ข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีเสียงเตือนดังเตือนต่อเนื่องประมาณ 8 วินาที ก่อนที่จะมีข้อความจะค้างอยู่บนหน้าจอ
ขณะที่นักท่องเที่ยวและประชาชนบางรายมีท่าทีตกใจในช่วงแรก แต่เมื่อเข้าใจว่าเป็นการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยก็พากันสบายใจ ที่ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
ทั้งนี้ การทดสอบการแจ้งเตือนระดับประเทศของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินจริง ประชาชนจะได้รับข้อมูลเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต