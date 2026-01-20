หวยอลเวงยังไม่จบง่ายๆ! คดีเบิกความเท็จ "ครูปรีชา" พร้อมพวกจ่ายค่าเสียหายให้ "หมวดจรูญ" แล้ว 1.62 ล้านยังขาด 8 หมื่น นัดเคลียร์ที่ศาล 23 ม.ค.

กาญจนบุรี – คดีหวย 30 ล้านยังไม่จบง่าย ๆ ล่าสุด “ครูปรีชา” พร้อมพวก คดีเบิกความเท็จ ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ “หมวดจรูญ” รวม 1.7 ล้านบาท ยังเหลืออีก 80,000 บาท นัดชำระต่อหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 ม.ค.นี้ หากจ่ายครบอีกฝ่ายพร้อมยุติคดีนี้
วันนี้ ( 20 ม.ค.) ที่บัลลังก์ 14 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีหมายเลขดำ อ.1558/67 กรณี ร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือหมวดจรูญ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา พร้อมพวกรวม 10 คน ในข้อหาเบิกความเท็จ สืบเนื่องจากคดีหวย 30 ล้านบาท ที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้คดีกันมาอย่างยืดเยื้อตั้งแต่ปี 2560
นายอาคม คงสวัสดิ์ ทนายความ เปิดเผยว่า เดิมคดีนี้มีจำเลยรวม 10 ราย ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 พยานซึ่งเป็นแม่ค้าและพ่อค้าในตลาดจำนวน 5 ราย ได้ขอถอนตัวจากการเป็นพยาน พร้อมแสดงความขอโทษต่อหมวดจรูญต่อหน้าสื่อมวลชนบริเวณหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้หมวดจรูญตัดสินใจถอนฟ้องจำเลยกลุ่มดังกล่าว
ทำให้คดีเหลือจำเลยอีก 5 ราย ได้แก่ นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา, น.ส.รัตนาพร สุภาทิพย์, น.ส.พัชริดา พรมตา, นางปณัญชยา สุขพูล และนายฐนุกร เหลืองใหม่เอี่ยม
ในวันนี้ หมวดจรูญ พร้อมด้วยภรรยาและทนายความ เดินทางมาตามนัดศาล ขณะที่ฝ่ายจำเลยมาครบทั้ง 5 ราย โดยฝ่ายจำเลยได้ยินยอมชำระค่าเสียหายให้กับหมวดจรูญ รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งปรากฏว่า ครูปรีชาได้นำเงินมาชำระต่อศาลแล้ว 1,620,000 บาท ยังขาดอีก 80,000 บาท และได้ขอเลื่อนชำระส่วนที่เหลือในวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ หากมีการชำระเงินครบถ้วนตามที่ตกลงกัน หมวดจรูญระบุว่าจะไม่ติดใจดำเนินคดีในคดีนี้อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว ยังเหลืออีก 4 คดี โดยศาลมีคำพิพากษาแล้ว 2 คดี อยู่ระหว่างพิจารณา 1 คดี และอีก 1 คดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนของกองปราบปราม ซึ่งทั้งหมดจะยังคงเดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายต่อไป