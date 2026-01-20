อดีต “สส.เส็ง” ขี่ซาเล้งลุยสวน ขอคะแนนเขต 5 ชูการเมืองติดดิน–ทำมากกว่าพูด

ราชบุรี – สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดราชบุรี ยังคงคึกคัก หลังผู้สมัครทั้ง 7 คนเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้น โดยเขตเลือกตั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ และบางส่วนของอำเภอโพธาราม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยทิพย์ หรือ “สส.เส็ง” กมลพันธ์ทิพย์ อดีต สส.เขต 5 ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก เปิดเกมหาเสียงในสไตล์เรียบง่าย นั่งรถซาเล้งติดเครื่องขยายเสียง ตระเวนไปตามชุมชนและสวนเกษตรสองข้างทาง สร้างสีสันและความใกล้ชิดกับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายชัยทิพย์ไม่ได้หยุดเพียงการแนะนำตัว แต่ยังลงเดินทักทาย พูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนอย่างใกล้ชิด พร้อมขอแรงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อกลับมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขต 5 อีกครั้ง โดยย้ำจุดยืนว่า “การเมืองต้องเข้าถึงประชาชน ไม่ใช่รอให้ประชาชนเข้าหา”
นายชัยทิพย์ ยังชูนโยบายหลักของพรรคกล้าธรรม ภายใต้แนวคิด “ทำมากกว่าพูด” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อาทิ การผลักดันที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนดทำกิน และต่อยอดสู่โฉนดครุฑแดง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กลุ่มเปราะบาง และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
การหาเสียงแบบติดดินครั้งนี้ สะท้อนยุทธศาสตร์การเมืองที่เน้น “เข้าถึงจริง เห็นปัญหาจริง” ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของสนามเลือกตั้งเขต 5 ราชบุรี ซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง