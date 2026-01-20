กาญจนบุรี PM2.5 อยู่ระดับปานกลาง 35.1 ไมโครกรัมฯ ทุกภาคส่วนเดินหน้ารณรงค์เคาะประตูบ้าน สกัดไฟป่า–หมอกควัน

กาญจนบุรี – จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศล่าสุด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการความร่วมมือ เดินหน้ารณรงค์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน พร้อมเข้มมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัด ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ 35.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลาง
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จำนวน 7 จุด แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 6 จุด และพื้นที่อื่น ๆ 1 จุด
จากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนำให้เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด หากมีอาการไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ด้าน นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานฯ รายงานสถานการณ์ไฟป่า พร้อมทั้งเดินทางตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์
จากนั้นได้ร่วมประชุมกับ นายฉกาจ อาสาสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เพื่อรายงานสถานการณ์ไฟป่า แนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ขณะที่ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ตามชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบแบบเคาะประตูบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
ด้าน นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2569 อยู่ภายใต้มาตรการรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ครอบคลุมทั้งภาคเกษตร ป่าไม้ เมือง และหมอกควันข้ามพรมแดน
โดยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน กลุ่มป่าที่ 12 รอบเขื่อนศรีนครินทร์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 ล้านไร่ ใน 7 อำเภอ 26 ตำบล มีการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะถอดบทเรียน พร้อมบังคับใช้กฎหมายควบคู่การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2569 โดยมุ่งหวังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน สร้างอากาศสะอาดอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี