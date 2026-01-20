อ่างทอง - รวบทันควันพ่อเลวข่มขืนลูกสาววัย 14ปี สารภาพอ้างว่าเห็นลูกสาวแก้ผ้าวีดีโอคอลคุยกับแฟน จึงเข้าไปต่อว่า แล้วลงมือข่มขืน ด้านลูกสาวหนีออกจากบ้านโทรขอความช่วยเหลือ( ศรส)1300 พาเข้าแจ้งความ ส่วนพ่อผู้ก่อเหตุเข้าโรงพักแจ้งลูกหาย
วันนี้ ( 20 ม.ค.) ที่สภ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ร.ต.อ.มานิตย์ นาคไพบูลย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุจาก เด็กหญิง เอ นามสมมติวัย 14ปี ว่าถูกพ่อแท้ๆข่มขืน ประมาณ 04.00น ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง ไม่ทราบหมายเลขที่ ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
หลักจากโดนกระทำ จึงได้หนีออกจากบ้าน และโทรขอความช่วยเหลือ 1300 จาก (ศรส) ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กอ่างทองได้พาเด็กหญิงเอ วัย 14ปี เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองอ่างทอง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลอ่างทองไว้เป็นหลักฐานและนัดทีมสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนปากคำ สอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดี
ต่อมาทางพ่อผู้ก่อเหตุได้เข้ามาที่สภ.เมืองอ่างทอง เมื่อช่วงเวลา 05.00 น.วันเดี่ยวกัน เพื่อลงบันทึกประจำวัน ว่าลูกสาหายตัวไป
และเมื่อเวลา 11.30 น. ทาง พ.ต.อ.ทศพล ทองใบ ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้ไปบ้านเช่าหลังที่เกิดเหตุ พบ นายนวคุณ ผลสุทธิ อายุ 41 ปี หรือ เก้า ผู้เป็นพ่อที่เข้าไปแจ้งความว่า เด็กหญิงเอ ลูกสาวหาย จึงเชิญตัวมาสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองอ่างทอง
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอบสวนอยู่สักครู่ นายนวคุณ ก็ให้การรับสารภาพว่า ลงมือข่มขืนลูกสาววัย14ปี จริงโดยอ้างว่า เมื่อช่วงเวลา 04.00น.วันที่ 20 ม.ค.เข้าไปพบว่าลูกสาวแก้ผ้าคุยวีดีโอคอลกับแฟนหนุ่มจึงต่อว่าและทะเลาะกัน แล้วลงมือข่มขืนลูกสาว ก่อนที่ลูกสาวจะหนีออกจากบ้านไป
ซึ่งตนเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว เมียตายไปแล้ว มีลูก3คน ผู้หญิงวัย 14 ปี และ 7 ปี ส่วนลูกชาย วัย 5ขวบ เช่าบ้านทำกรงนกขาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี กับนายนวคุณ ตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป