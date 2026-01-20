สมุทรสงครามจังหวัดเล็ก แต่นักท่องเที่ยวทะลุ 5.4 ล้านคน ประธานหอการค้าห่วง GDP ไทยรั้งท้ายอาเซียน เหตุการเมืองไร้เสถียรภาพ

สมุทรสงคราม – ประธานหอการสมุทรสงคราม ชี้จังหวัดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยือนมากกว่า 5.4 ล้านคนต่อปี สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันแสดงความกังวลภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลังสื่อต่างประเทศ จัดอันดับ GDP ไทยปี 2569 รั้งท้ายอาเซียน เหตุการเมืองเปลี่ยนบ่อย นโยบายขาดความต่อเนื่อง
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2568 ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จังหวัดสมุทรสงคราม แม้จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย แต่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนสูงถึง 5,415,587 คน นับเป็นจังหวัดที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2569 นายมงคลกล่าวว่า จากการคาดการณ์และการจัดอันดับ GDP ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ โดยสื่อเศรษฐกิจชั้นนำ อาทิ Today Bizview และกรุงเทพธุรกิจ ระบุว่า ประเทศฟิลิปปินส์ครองอันดับ 1 ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.7 รองลงมาคือเวียดนาม ร้อยละ 5.6 และอินโดนีเซีย ร้อยละ 4.9 ขณะที่ประเทศไทยกลับรั้งท้ายอยู่ในอันดับที่ 10 ด้วยอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น
นายมงคล ระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ส่งผลให้นโยบายด้านเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ขาดการสานต่อนโยบายในระยะยาว อีกทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยด้วย ทำให้เห็นปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคการประมงตลอดช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายด้านการประมงก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเกิดความไม่ต่อเนื่อง และปัญหาต่าง ๆ ยังคงคั่งค้างมาจนถึงปัจจุบัน
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองที่อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าพรรคใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาล ขอให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และร่วมมือกันอย่างสมัครสมานสามัคคีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืน
นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกพรรคการเมืองควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ตาม โดยควรยึดแนวทางและนโยบายหลักที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาว