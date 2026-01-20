กองพัฒนาฯม.ขอนแก่นสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

วันที่ 19 มกราคม 2569 ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจสำคัญๆของกองฯตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวาณิชย์ ม.ขอนแก่นได้มอบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเป็นการสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชนด้วย
ในโอกาสเดียวกัน รศ.ดร.เพ็ญศรียังได้เชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 62 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 โดยช่วงเช้า เวลา 07.00–10.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ อาคารสิริคุณากร
จากนั้นเวลา 10.30–11.30 น. จะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 620 ต้น เพื่อสนับสนุนแนวคิด Green University บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป จะมีกิจกรรม “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก