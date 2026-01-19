"กัน จอมพลัง"เตรียมทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกล้องวงจรปิดบริเวณกาสิโนทมอดา

ตราด- "กัน จอมพลัง" ลงพื้นที่ชายแดนตราด หารือ ผบ.ฉก.นย.ตราด เตรียมทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกล้องวงจรปิดบริเวณกาสิโนทมอดา หลังเกิดเหตุชาวจีน บุกรื้อรั้วลวดหนาม
จากกรณีที่เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมาได้ชาวจีนประมาณ 3-5คนซึ่งทำมาหากินในกัมพูชา บุกรื้อแนวรั้วลวดหนามในพื้นที่ชายแดนบ้านท่าเส้น จ.ตราด ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ดำเนินการวางแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงไว้เพื่อกำหนดแนววางกำลัง (Troop Deployment Line) ควบคุมพื้นที่ตามข้อตกลงร่วม (Joint Statement) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
โดยหลังเกิดเหตุ ฉก.นย.ตราด ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที และทำการผลักดันบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ตามขั้นตอนที่เหมาะสม พร้อมเร่งปรับปรุงแนวรั้วลวดหนามให้กลับสู่สภาพเดิมและมั่นคงขึ้นโดยเร็ว
คงไว้ซึ่งความชัดเจนของแนววางกำลังและความต่อเนื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มั่นทางทหาร ตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (19 ม.ค.) " กัน จอมพลัง" ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อหารือกับ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด เกี่ยวกับการทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกล้องวงจรปิดบริเวณกาสิโนทมอดา ที่อยู่ติดกับชายแดนบ้านท่าเส้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เข้าควบคุมพื้นที่และวางแนวรั้วลวดหนามไว้
โดยเฟซบุ๊ก "กัน จอมพลัง" ได้โพสต์ข้อความ " วันนี้ผมกับท่าน ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับการนาวิกโยธินตราดและทีม ได้มาที่บริเวณกาสิโนทามอดาตรงจุดที่คนจีนมารื้อรั้วหีบเพลง เพื่อดูหน้างานจริงว่าสามารถทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์กับกล้องวงจรปิด ได้หรือไม่ ถ้าทำรั้วได้ต้องใช้กี่ตู้ ต้องวางตรงไหนบ้างเพื่อไม่ให้เขมรหรือชาติใดเข้ามารื้อรั้วได้อีก
ซึ่งคำตอบคือสามารถทำได้ครับตอนนี้ผมกำลังคำนวนว่าต้องใช้กี่ตู้และลงวันไหนบ้าง
ตรงนี้ผมยินดีทําให้อย่างยิ่ง เพราะทหารเรือ ช่วยภารกิจของผมและมูลนิธิกันจอมพลัง มาโดยตลอด ตั้งแต่ท่านอดีต ผบ.ทร ที่ช่วยผมทำศูนย์พักพิงตึก สตง.ถล่ม ขนยางมาช่วยทําบังเกอร์ที่ตาเมือนธม จนท่านปัจจุบัน พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ท่านก็พร้อมช่วยเสมอ ผมและเอฟซีจึงยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือครับ