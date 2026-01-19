เปิดโผตัวเต็ง ส.ส.แบ่งเขตอ่างทอง “ภราดร–กรวีร์” สองพี่น้องบ้านใหญ่ ภูมิใจไทย ชิงชัย 2 เขต

อ่างทอง – สนามการเลือกตั้ง สส. 69 แบบแบ่งเขตของอ่างทอง เริ่มชัดเจนมากขึ้น หลังการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยมีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองลงชิงชัยอย่างคึกคัก ท่ามกลางการจับตาของประชาชนในพื้นที่
วันนี้( 19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ย และตำบลสาวร้องไห้)
สำหรับผู้สมัครที่ถูกจับตามองในเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล หรือ “ลูกแบด” พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 เจ้าของเก้าอี้ ส.ส.เดิมหลายสมัย และอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นบุตรชายของ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีและอดีต ส.ส.อ่างทองหลายสมัย โดยนายภราดรเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี 2551 และดำรงตำแหน่งผู้แทนราษฎรต่อเนื่อง รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคภูมิใจไทย และฝ่ายนิติบัญญัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อีกรายที่มีกระแสในเขตเดียวกัน คือ นพ.ธโนดม โสขุมา หรือ “หมอกาย” พรรคประชาชน หมายเลข 2 ลูกหลานชาวจังหวัดอ่างทอง จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันประกอบอาชีพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ รวมถึงเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ขณะที่ผู้สมัครอีกคนในเขต 1 คือ นายณษกร เครือศิริ หรือ “ตุ้ม” พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นักธุรกิจส่วนตัว คู่สมรสของ นางเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ส่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย อำเภอแสวงหา อำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ย และตำบลสาวร้องไห้)
ตัวเต็งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล หรือ “แชมป์” พรรคภูมิใจไทย บุตรชายคนที่สองของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ส.ส.อ่างทอง และเคยทำงานด้านการบริหารองค์กรกีฬาและการเมืองระดับชาติ
คู่แข่งสำคัญในเขตเดียวกัน ได้แก่ นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร พรรคประชาชน หมายเลข 1 มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชนหลายแห่ง และจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คือ นายชวกร ศรีราชา หรือ “ลูกหมู” หมายเลข 3 บุตรชายของ นายชูศักดิ์ ศรีราชา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา และบริหารธุรกิจ ปัจจุบันประกอบธุรกิจบ่อดินและบ่อทรายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและใกล้เคียง
ทั้งนี้ การแข่งขันเลือกตั้งทั้ง 2 เขตของจังหวัดอ่างทอง ถือเป็นสนามที่มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองและหลายสายอาชีพลงชิงชัยอย่างเข้มข้น โดยประชาชนในพื้นที่ต่างจับตานโยบายและผลงานของผู้สมัครแต่ละรายอย่างใกล้ชิด