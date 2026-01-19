ชาวบ้านผวา! จระเข้น้ำจืดยาวกว่า 2 เมตร โผล่คลองชลประทานกำแพงแสน

นครปฐม – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ทุ่งบัว กำแพงแสน จ.นครปฐม ต่างแตกตื่น หลังพบจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่โผล่อยู่ภายในคลองส่งน้ำชลประทานใกล้ชุมชน สร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นตั้งแต่ช่วงเช้า หวั่นเกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ชีวิตริมน้ำ
วันนี้( 19 ม.ค.) ชาวบ้านออกหาปลา พบวัตถุสีดำคล้ายท่อนไม้ลอยนิ่งอยู่กลางคลอง เมื่อเข้ามามองใกล้ ๆ กลับพบว่าเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ ลอยคออยู่ในน้ำ ทำให้ต้องเรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาดู ก่อนตัดสินใจช่วยกันควบคุมตัวขึ้นฝั่งด้วยความระมัดระวัง
นายต่าย ชาวบ้านผู้พบเห็นเป็นคนแรก เปิดเผยว่า ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์เลียบคลองเพื่อหาจุดตกปลา สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติลอยอยู่ในน้ำ ตอนแรกคิดว่าเป็นขอนไม้ แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ ถึงกับตกใจ เพราะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ จึงเรียกคนอื่นมาช่วยตรวจสอบ และตัดสินใจช่วยกันจับขึ้นมา เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชน
ต่อมา ชาวบ้านที่ผ่านไปมาได้เข้ามาช่วยกันใช้เชือกเป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวจระเข้ ใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้พบเห็น
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจระเข้น้ำจืด ความยาวประมาณ 2 เมตร น้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม คาดว่าอาจหลุดออกมาจากฟาร์มจระเข้ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยคลองชลประทานดังกล่าวเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อจากอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ลงไปหาปลาหรือเด็กที่เล่นน้ำในคลอง ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเกรงว่าอาจยังมีจระเข้หลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีก