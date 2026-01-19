เมืองกาญจน์เข้ม ผบก.ตร.กาญจน์ สั่ง ทุก สภ.เตรียมแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66”

กาญจนบุรี - ผบก.ตร.กาญจน์ สั่ง ทุก สภ.เตรียมแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66”ตามคำสั่ง ตร.พร้อมกำชับจับตากลุ่มผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และอาวุธสงคราม ช่วงเลือกตั้ง อย่างเข้มข้น
วันนี้(19 ม.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศลต.ตร. ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมพร้อมแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66” ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ในทุกภารกิจ ตั้งแต่การรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมา, รักษาความปลอดภัยสถานที่พิมพ์ เก็บรักษา บัตรเลือกตั้ง, การส่งบัตรเลือกตั้ง, วันเลือกตั้ง ตลอดจนการนับคะแนนเลือกตั้ง และจะระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 25-31 มกราคม 2569 นี้ด้วย
โดย พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ. ผบช.ภ.7.ได้กำชับให้แต่ละพื้นที่ที่มีการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ให้ตำรวจภูธรจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงให้สถานีตำรวจที่มีการรับแจ้งเหตุทำลายป้าย ให้เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งทุกฝ่าย
ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี สส.จำนวน 5 ที่นั่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 39 ราย จาก 14 พรรคการเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร 10 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัคร 9 ราย เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัคร 6 ราย เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัคร 7 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 7 ราย
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ “พิทักษ์เลือกตั้ง 66” โดยเคร่งครัด และให้ทุก สภ.จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 69 และวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 โดยให้ทุกสภ.ในสังกัด ภ.จว.กาญจนบุรี จัดกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละภารกิจให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ เช่น พื้นที่ล่อแหลมหรือมีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งสูงเป็นต้น
สำหรับกองกำกับการสืบสวน ภ.จว. กาญจนบุรี เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติให้แก่กำลังพลที่จะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยประสานการปฏิบัติกับสันติบาลจังหวัดกาญจนบุรี และระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และอาวุธสงคราม อย่างเข้มข้น ต่อไป