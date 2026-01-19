ตะลึง..ทำมาแล้ว 3 รอบ!! ตร.แกะรอยรวบสิงห์รถบรรทุกหนุ่มแม่เมาะ ควบสิบล้อขนยา 10 ล้านเม็ด ซุกถุงขิงสดจากน่านจ่อส่งชัยนาท

น่าน - ชุดสืบภาค 5 พร้อมตำรวจน่าน แกะรอยรวบ..สิงห์รถบรรทุกหนุ่มแม่เมาะ ควบสิบล้อขนยา 10 ล้านเม็ด ซุกอำพรางกับถุงขิงสดออกจากสะเนียนเมืองน่าน สารภาพทำมาแล้ว 3 รอบ เที่ยวนี้จ่อส่งชัยนาท
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา คือ นายชนชน อายุ 46 ปี ชาวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เม็ดสีส้ม ประทับตรา WY บรรจุในถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 40 ถุง รวมประมาณ 10,000,000 เม็ด
รถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อ HINO สีขาว-ชมพู ทะเบียน 81-7856 ลำปาง เมื่อเช้ามืดวันที่ 18 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ เมฆคะ ผกก.สืบสวน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงกลางคืนของวันที่ 17 มกราคม 2569 โดยใช้เส้นทางอำเภอบ้านหลวง มุ่งหน้าอำเภอเมืองน่าน ก่อนจะไปจอดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบยาบ้าอำพรางด้วยถุงพลาสติกบรรจุขิงสดซุกซ่อนอยู่ด้านหลังรถ จึงจับกุมผู้ต้องหา
สอบสวนให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเอง รับมาจากบุคคลในพื้นที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน เพื่อนำไปส่งยังจังหวัดชัยนาท หากส่งสำเร็จจะได้รับค่าจ้าง 400,000 บาท โดยรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารและเป็นเงินสดบางครั้ง ทั้งนี้ ยอมรับว่าเคยลำเลียงยาบ้ามาแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยมีไว้เพื่อการค้า มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เสพและขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่ง พงส.สภ.เมืองน่าน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองน่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป