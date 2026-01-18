เชียงรายเปิดเส้นทางเที่ยว“มรดกศิลปะล้านนา”นำเยือนบ้านศิลปินอาชีพ ขับเคลื่อนต่อเนื่องสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงศิลปะ

เชียงราย – สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยง บ้านศิลปินอาชีพเชียงราย (Chiangrai Life Artist Studio for Tourism) เส้นทางที่ 4 “มรดกศิลปะล้านนา” (Lanna Art Heritage) ภายใต้โครงการ Life Artists ศิลปินศิลปาชีพสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และสตูดิโอศิลปิน สัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายแขนงและวิถีชีวิตของศิลปินอย่างใกล้ชิด หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ดื่มด่ำงานศิลป์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ทกจ.เชียงราย) จัดกิจกรรม Media FamTrip เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยง บ้านศิลปินอาชีพเชียงราย (Chiangrai Life Artist Studio for Tourism) เส้นทางที่ 4 :มรดกศิลปะล้านนา (Lanna Art Heritage) ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ค.69 ด้วยการนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเยี่ยมเยือนเที่ยวชมจุดหมายตามเส้นทาง โดยนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะให้เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงได้ประสบการณ์ ซึ่งเส้นทางมรดกศิลปะล้านนาเฮอริเทจ จะเจาะหรือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายและขายให้คนเข้าถึงศิลปะชุมชนได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเป้าหมายของโครงการคือต้องการยกระดับวิชาชีพชุมชนสู่ศิลปาชีพที่ทรงคุณค่า และเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้ พร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างรายหมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายให้เพิ่มมากขึ้น
สำหรับกิจกรรม Chiangrai Life Artist Studio for Tourism Media Fam Trip เส้นทางที่ 4 :มรดกศิลปะล้านนา (Lanna Art Heritage) ในครั้งนี้ ช่วงเช้าวันแรกนัดหมายรวมตัวกันที่ “Mu Café” คาเฟ่เล็กๆ บรรยากาศสบายๆในตัวเมืองเชียงราย ที่ผสมผสานงานศิลป์เข้ากับกลิ่นกาแฟหอมละมุน เป็นพื้นที่พักใจให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลาย แลกเปลี่ยนมุมมอง ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของศิลปะอย่างเต็มตัว แล้วเริ่มต้นด้วยการไปเยือนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน ที่นำโดยนางนิธี สุธรรมรักษ์ ศิลปินปักผ้าผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคปักลายเม็ดข้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ให้การต้อนรับพร้อมกับสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุที่มาแสดงฝีมือการปักผ้า พร้อมกับพาคณะทำความรู้จักกระบวนการปักและแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดวิถีชีชุมชนผ่านลวดลายบนผืนผ้าอย่างประณีตและงดงาม
จากนั้นช่วงเที่ยงแวะพักที่ “Panor Coffee House” ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่น อาหารอร่อย ในอำเภอแม่จัน ที่มีพื้นที่กว้าง จุดถ่ายภาพหลากหลาย และยังมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว ตอบโจทย์ทั้งสายกิน สายเที่ยว และสายถ่ายรูปเรียกได้ว่าอาหารอร่อย วิวดี เป็นการเติมพลังระหว่างทาง ก่อนเดินทางสู่สตูดิโอของอาจารย์เสงี่ยม ยารังสี Sangiam Yarangsee ซึ่งได้นำชมแกลลอรี่ผลงานศิลปะ ภาพวาดสีน้ำมันที่สะท้อนอารมณ์และลายเส้นเฉพาะตัวอย่างงดงามและทรงพลัง เป็นผลงานที่สะท้อนอารมณ์และมิติของแสงเงาอย่างประณีตหลากหลายแนว โดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ที่อาจารย์เสงี่ยมบอกว่าเป็นความชื่นชอบที่มีมาตั้งแต่เด็ก ด้วยเป็นคนที่รักธรรมชาติจึงถ่ายทอดความงดงามผ่านเทคนิคภาพสีน้ำมัน เป็นการถ่ายทอดกลิ่นอายความเป็นศิลปินผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลในงานศิลปะและต้องการสัมผัสแรงบันดาลใจได้ใกล้ชิดกับตัวศิลปิน
เสร็จแล้วนำไปเยือน “FRIENDCATION Café” คาเฟ่โทนอบอุ่น เหมือนมานั่งบ้านเพื่อน แต่มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ แต่มีความ Art มากมาย แล้วมุ่งสู่จุดหมายต่อไปที่ “หอศิลป์ระวี” โดยมีนายระวี มะโนเรือง ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานอิมเพรสชั่นนิสม์แนวทิวทัศน์ ที่ถ่ายทอดความงดงามของทิวทัศน์และแสงเงาผ่านลายพู่กันอันเป็นเอกลักษณ์ ก่อนร่วมชม Life Artist Exhibition : Local Artist x Life Artist ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย ที่จัดแสดงผลงานศิลปิน ควบคู่กิจกรรมเวิร์กช็อป ดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในพิธี Pre-Opening ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ ใจนนท์ถี นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางศิลปิน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ในวันถัดมาเริ่มต้นที่ “ปัจจุบัน Art Space” ของนายอำนาจ ก้านขุนทด ที่นำชมแกลลอรี่ภาพวาดแนวธรรมชาติและพาคณะร่วมทำกิจกรรม Workshop เพ้นท์ก้อนหิน บนพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินท้องถิ่นได้แสดงผลงานหลากหลายรูปแบบทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่ายรวมถึงศิลปะจัดวางท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสงานศิลป์ในมุมองที่สดใหม่และทันสมัย
ปิดท้ายที่ “หอศิลป์บ้านนายพรหมา” ของอาจารย์พรมมา อินยาศรี ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่สะสมมาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นผลงานที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความเชื่อที่สร้างสรรค์จากจินตนาการพื้นที่ศิลปะท้องถิ่นที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินเชียงราย ถ่ายทอดตัวตนและวิถีชีวิตผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปะแบบร่วมสมัย บรรยากาศเงียบสงบเป็นกันเองเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์ศิลปะแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งในชุมชนศิลปินตัวจริง