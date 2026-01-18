กกล.บูรพา เตรียมจัดสร้างอนุสรณ์รำลึกทหารกล้าพลีชีพในสมรภูมิชายแดน ณ บ้านหนองจาน

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ทหารกล้าทั้ง 10 นายที่สละชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้วและบ้านคลองแผง จ.สระแก้ว เนื่องในวันกองทัพไทย ขณะเดียวกันยังเตรียมจัดสร้างอนุสรณ์ระลึก ณ บ้านหนองจาน
วันนี้ ( 18 ม.ค.) กองกำลังบูรพา ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจาน–บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านคลองแผง เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พลตรีเบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการ พล.ร.2 รอ. ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานในพิธี และมีพันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ รวมถึงหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ “กัน จอมพลัง” เข้าร่วม
ภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งรถถัง ยานเกราะ โดรนยูเอวี รวมถึงป้ายรายชื่อและภาพถ่ายของกำลังพลทั้ง 10 นาย ที่สละชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อรำลึกถึงความเสียสละ และเชิดชูเกียรติของทหารกล้า
พลตรีเบญจพล ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เปิดเผยว่าการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และกำลังพลทั้ง 10 นาย ที่สละชีวิต พร้อมกันนี้บริเวณแนวหน้าพื้นที่บ้านหนองจาน ยังเตรียมที่จะก่อสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงวีรชนตามจุดต่าง ๆ ที่กำลังสถาปนา
โดยหนึ่งในนั้นคือ ทางแยก “เอี่ยมสะอาด” ซึ่งตั้งชื่อตาม จ่าสิบเอกพรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด กำลังพลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ชื่อของทหารกล้าเหล่านี้คงอยู่ในความทรงจำตลอดไป
และยังกล่าวย้ำว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา ได้ใช้ความอดทนและความเข้าใจต่อสถานการณ์มาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ากำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยุทธวิธีของกองกำลัง มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และหากเกิดสถานการณ์ปะทะขึ้นอีกในอนาคต ก็พร้อมปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลา
ขณะที่ เฟซบุ๊ก Wassana Nanuamยังได้เผยภาพ บังเกอร์ที่สร้างโดย “กัน จอมพลัง” ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของบ้านหนองจาน ที่นอกจากจะใช้เป็นบังเกอร์ หลุมหลบภัยแล้วยังเป็นจุดรับการตรวจเยี่ยมของผู้มาเยือนอีกด้วย