ขนส่ง สมุทรสงครามรับหนังสือขอผ่อนปรนกฎหมายพักรถ 4 ชม. ขนส่งสมุทรสงครามรับลูก ส่งด่วนถึงกรมฯ

สมุทรสงคราม – กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรายย่อยจากหลายจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตก นำรถบรรทุกเกือบร้อยคันรวมตัวจอดริมถนนพระราม 2 เรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนกฎหมายบังคับพักรถทุก 4 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 13.00 น. นายธนิต ม่วงอ่ำ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางเข้าพบปะกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรายย่อย พร้อมรับหนังสือข้อร้องเรียนที่ขอให้ยกเลิกการกำหนดเพดานการขับขี่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน
โดยกลุ่มผู้ประกอบการเสนอให้ใช้แนวทางบริหารเวลาการขับขี่ที่ยึดหลักความปลอดภัยและสภาพการทำงานจริง คือ ขับรถไม่เกิน 4 ชั่วโมง และพักไม่น้อยกว่า 30 นาทีในแต่ละช่วง ภายในกรอบวันละไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม ลดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย และช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ขณะเดียวกันยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ
นายธนิต ระบุว่า จะเร่งนำข้อเสนอและหนังสือร้องเรียนดังกล่าวส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถบรรทุกรายย่อย เปิดเผยว่า พอใจกับการรับฟังปัญหาและท่าทีของหน่วยงานภาครัฐ จึงแยกย้ายเดินทางกลับ โดยการรวมตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุวุ่นวาย