วงจรปิดจับนาทีชีวิต! รถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักชนเสาไฟ พลิกคว่ำตกคลอง เจ็บ 14 ราย คนขับอ้างวูบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถบัสรับส่งพนักงานโรงงาน เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน พลิกตะแคงตกลงไปในคูน้ำ ส่งผลให้พนักงานได้รับบาดเจ็บรวม 14 ราย เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย

วันนี้ ( 18 ม.ค.) พ.ต.ท.ธเนศพล แสงโชติ สารวัตรสอบสวน สภ.บางปะอิน รับแจ้งอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถนนสายเอเชีย ขาออก ช่องทางคู่ขนาน ขาขึ้นจังหวัดนครสวรรค์ หลักกิโลเมตรที่ 15 หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานหน่วยกู้ภัยและรุดเข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบรถบัสรับส่งพนักงาน (สงวนชื่อบริษัท) หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง พระนครศรีอยุธยา พลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำข้างทาง หลังพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 14 ราย เป็นพนักงานหญิง 12 ราย ชาย 1 ราย และคนขับรถบัสชาย 1 ราย ผู้บาดเจ็บทั้งหมดสามารถปีนออกทางหน้าต่างและขึ้นมาขอความช่วยเหลือบนตัวรถได้

เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลราชธานี เบื้องต้นอาการปลอดภัย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัส แพทย์อยู่ระหว่างดูแลอย่างใกล้ชิด

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบัสคันดังกล่าวรับพนักงานมาจากพื้นที่นวนคร มุ่งหน้าไปยังโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างก่อนพลิกคว่ำตกลงไปในร่องน้ำ โดยคนขับให้การว่าเกิดอาการวูบขณะขับรถ ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้

ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัย เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุในช่วงเช้า พบรถบัสอยู่ในสภาพพลิกตะแคงในคูน้ำ จึงเร่งช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป










