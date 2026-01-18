รถบรรทุกเดือด! รวมตัวพระราม 2 จี้รัฐผ่อนปรนกฎพักรถ ชี้กระทบขนส่ง-ต้นทุนพุ่ง ขาดจุดจอดเสี่ยงอุบัติเหตุ

สมุทรสงคราม – กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรายย่อยจากหลายจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตก นำรถบรรทุกเกือบร้อยคันรวมตัวจอดริมถนนพระราม 2 เรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนกฎหมายบังคับพักรถทุก 4 ชั่วโมง และจำกัดเวลาขับขี่ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง ระบุไม่สอดคล้องสภาพการทำงานจริง ซ้ำเติมปัญหาจราจร เพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์
วันนี้( 18 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนพระราม 2 ทางคู่ขนาน กม.79+500 หมู่ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรายย่อยจากหลายจังหวัดทั้งภาคใต้และภาคกลาง นำรถบรรทุกประมาณ 60 คัน จอดรวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกหรือผ่อนปรนกฎหมายที่บังคับให้รถบรรทุกขับขี่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพัก 30 นาที และจำกัดเวลาทำงานไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง
โดยมีการเขียนข้อความติดข้างรถ อาทิ “เอาเวลาทำงานของเราคืนมา 4 ชั่วโมงพักครึ่งยังพอทน แต่ 24 ชั่วโมงวิ่งได้แค่ 10 ชั่วโมงคือพอเลย” และ “กฎหมายปี 2522 มาบังคับใช้จริงจัง พวกเราเดือดร้อน” เพื่อสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายย่อย
ด้าน พ.ต.ท.สมพงษ์ พุหิรัญ สวป.สภ.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความสงบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้การรวมตัวส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
นายสุรเชษฐ์ แท่นทอง อายุ 38 ปี ตัวแทนกลุ่มรถบรรทุกรายย่อยภาคใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สมาพันธ์รถบรรทุกเคยเสนอให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย โดยขอให้ใช้การตักเตือนก่อนการปรับ และพิจารณาตามสภาพการทำงานจริงของผู้ขับรถ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกยังคงยืนยันหลักความปลอดภัย และยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายหลัก ซึ่งกำหนดห้ามขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในตามหลักคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มผู้ขับรถบรรทุกจึงรวมตัวในวันนี้เพื่อสะท้อนความเดือดร้อน โดยยืนยันไม่มีเจตนาปิดถนนหรือสร้างผลกระทบต่อผู้อื่น พร้อมตระหนักถึงความปลอดภัย แต่ต้องการความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับการทำงานจริง เนื่องจากการจำกัดเวลาขับขี่ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะผัก ผลไม้ และวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีข้อจำกัดด้านเวลา หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งผู้ขับ ผู้ประกอบการ และผู้รับปลายทาง อีกทั้งรายได้ของผู้ขับรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการยอมรับมาตรการขับรถ 4 ชั่วโมงพัก 30 นาที แต่เห็นว่าการบังคับพักยาวและจำกัดเวลาทำงานวันละ 10 ชั่วโมงไม่เหมาะกับการขนส่งระยะไกล จึงเสนอให้ใช้หลักการขับ 4 ชั่วโมง พัก 30 นาทีแบบวนซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้พักเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับสภาพงานจริง
ด้าน นายอำนวย จับจันทร์ อายุ 50 ปี ตัวแทนผู้ประกอบการอีกราย ระบุว่า แม้เห็นด้วยกับหลักความปลอดภัย แต่การบังคับใช้กลับสวนทางความเป็นจริง เนื่องจากการขนส่งทางไกลต่อเที่ยวต้องใช้ระยะทาง 80–100 กิโลเมตร เมื่อครบเวลาจำกัด ผู้ขับรถไม่ทราบว่าจะจอดพักที่ใด ส่งผลให้ต้องหยุดในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะถนนสายหลักอย่างพระราม 2 และเส้นทางลงภาคใต้ที่ยังขาดจุดจอดพักรถอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ แม้บางกรณีจะไม่ถูกปรับเป็นเงิน แต่ยังต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าชี้แจงกับกรมการขนส่งทางบก ส่งผลต่อภาระต้นทุนและเวลาการทำงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งว่าจะเดินทางมาพบกลุ่มผู้ประกอบการ และรับหนังสือข้อร้องเรียนในเวลา 13.00 น. ของวันเดียวกัน