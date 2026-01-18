“หมอวรงค์ ไทยภักดี”ลั่นมีโจรต้องมีเรา!ชูนโยบายเก็บแบงก์พันเข้ากรุ-แปลงเป็นเงินดิจิตอล ไล่ล่าทุนเทา สแกมเมอร์

พิษณุโลก - “มีโจรต้องมีเรา เพื่อให้เราไปปราบโจร”..“หมอวรงค์” หัวหน้าพรรคไทยภักดี ขึ้นรถปราศรัยหาเสียงพิด’โลก ชูนโยบายขจัดทุนเทา-คอรัปชั่น-สแกมเมอร์ เล็งเก็บแบงก์ 1,000 บาทเข้าระบบตรวจสอบ-แปลงเป็นเงินดิจิตอล แถมยกเลิกตั้งด่านจราจร ตำรวจมีหนาวแน่
วันนี้(18 ม.ค.69) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดีพร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดใต้ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกโดยมีประชาชนที่จับจ่ายซื้อกับข้าว ณ.ตลาดเช้า ซึ่งรู้จักหมอวรงค์ โร่เข้าทักทายและขอถ่ายรูปด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นเพราะอดีตเคยเป็น ส.ส.เขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลกมาแล้ว
แต่มาครั้งนี้ หมอรวงค์ ประกาศยืนยันหนักแน่นว่า ตนลง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ให้เลือกบัตรสีชมพู กาเบอร์ 29 พรรคพรรคไทยภักดี ซึ่งพิษณุโลก ไม่ได้ส่ง ส.ส.ระบบเขต แต่ให้เลือก สส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ แทน ยืนยันขอเลือกตนไปปราบโกง อะไรที่ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนเสียเปรียบ พรรคไทยภักดีจะไปจัดการให้
ขณะที่เย็นวานน้(17 ม.ค.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี นำทีมหาเสียงลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดบ้านคลองและตลาดร่วมใจเย็น แต่เดินทางมาปราศรัยหาเสียงช้ากว่าเวลานัดหมาย เนื่องจาก หมอวรงค์และคณะ ต้องพากันกระโดดลงจากรถหาเสียงไปช่วยเหลือหญิงสูงวัยขับขี่จักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนบนท้องถนน ซึ่งได้รับบาดเจ็บ
โดยหมอวรงค์เป็นผู้ไปช่วยเหลือด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นอดีตแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จนเหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี จากนั้นหมอวรงค์ ขึ้นรถกระบะแห่หาเสียงตามแผน ประกาศลั่น ” มีโจรต้องมีเรา เพื่อให้เราไปปราบโจร เพราะไทยภักดีมีประสบการณ์ มีความตั้งใจ ทำงานซื่อสัตย์สุจริต เหตุปัจจุบันมีโจรเต็มสภา ต้องเลือก 29 เข้าสภา กาบัตรสีชมพู เลือกตั้งได้ทั่วประเทศให้ไปปราบโจร”
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง มา
บอกชาวพิษณุโลกว่า ให้เลือกพรรคไทยภักดีเบอร์ 29 ในระบบปาร์ตี้ลิสต์แทน ทุกคนสามารถเลือกได้ทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จะขอเป็นผู้นำปราบโกง ตั้งใจจะเข้าไปทำหน้าที่ สส.ในสภาฯ เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชน
นโยบายหลักๆคือการปราบการโกงทุจริต ทุนเทา และสแกมเมอร์ ล้วนเป็นเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งหากทุจริตเกิน 100 ล้านบาทต้องประหารชีวิตเท่านั้น ถือว่าเป็นคดีร้ายแรง ที่ผ่านมา มีแค่ ปปช.เท่านั้นที่ตรวจสอบ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือที่โกง ก็คือ เงิน แต่ปัจจุบันโลกดิจิตอลไปไกลมาก ตามชนบทใช้แอปและคิวอาร์โค้ต อนาคตก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ฉะนั้นจะมีแบงก์พันไว้ทำไม ! จะต้องยกเลิกแบงก์ 1,000 เพราะเงินสีเทาถูกเก็บใส่ลังกว่า 5 แสนล้านบาท จะต้องทำเงินสดหรือแบงก์หนึ่งพันทั้งหมดเข้าสู่ระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินให้หมด
ผู้สื่อข่าวถามว่า แบงก์ชาติว่า อย่างไร..หมอวรงค์ บอกว่า เคยคุยกับแบงก์ชาติแล้ว ก็สอดรับแนวคิดตน เพราะกำลังทำเงินดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันมีเงินหยวนดิจิตอลแล้ว
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เผยอีกว่า พรรคไทยภักดีมีทีมลงพื้นที่หาเสียงไม่น้อยกว่า 5 ทีมกระจายทั่วประเทศไทย กระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะจากฐานเสียงภาคใต้, กรุงเทพและภาคเหนือบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องราคาข้าวเปลือก นโยบายพรรคไทยภักดีปฏิรูปตำรวจ จะต้องยกเลิกตั้งด่าน จะอ้างว่า กวดขันวินัยจราจรไม่ได้แล้ว แท้จริงคือการรีดไถ เพราะยุคปัจจุบันใช้กล้องวงจรปิดป้องปรามแทนแล้ว