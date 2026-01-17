ฮือฮาปรากฏการณ์ ‘ตะไคร่น้ำสีเขียว’ 1 ปี มีครั้งเดียวที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา – นักท่องเที่ยวแห่ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1 ปีมีเพียงครั้งเดียว “ตะไคร่น้ำสีเขียวปกคลุมทั่วโขดหินริมทะเลแหลมบาลีฮาย” เมืองพัทยา สุดงดงามยามแสงแดดกระทบส่องประกายสะท้อนสู่สายตาจนกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ในโลกออนไลน์
วันนี้ ( 17 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวบริเวณริมทะเลแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ตะไคร่น้ำสีเขียวปกคลุมทั่วโขดหิน ทอแสงแดดประกายงดงามยามแสงแดดส่องกระทบ จนทำให้ทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่พากันถ่ายภาพโชว์ลงโลกออนไลน์
ปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นผลจากน้ำทะเลที่ลดระดับลงจนถึงบริเวณโขดหิน ทำให้ตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมเป็นสีเขียวสดทั่วบริเวณลักษณะคล้ายสนามหญ้า และปรากฏการณ์นี้จะคงอยู่แค่เพียง 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่ตะไคร่น้ำจะตายลงจนโขดหินกลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทำ “แหลมบาลีฮาย” ได้กลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวพากันเดินทางมาถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก จนสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาให้คึกคักได้อีกครั้ง ซึ่งผู้ที่สนใจชมปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถเดินทางมายังแหลมบาลีฮาย ย่านพัทยาใต้ ได้ในช่วงน้ำลงก่อนที่ตะไคร่น้ำสีเขียวจะหมดไป