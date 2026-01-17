เชียงใหม่เปิดงาน“เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง"ปี69สืบสานภูมิปัญญาอาชีพชุมชน-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 41” ชวนสัมผัสวิถีการทำร่มบ่อสร้าง เสน่ห์ภูมิปัญญาล้านนาไทย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องนโยบายรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเทศกาลประเพณีและการท่องเที่ยว
ที่บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 41 เมื่อช่วงค่ำวานนี้(16 ม.ค.69) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หัตถกรรมสร้างสรรค์ สีสันนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.69 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , รองนายก อบจ.เชียงใหม่ , ปลัดอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเชียงใหม่) , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์การผลิตร่มบ่อสร้างให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเน้นการสืบทอดการผลิตหัตถกรรมร่มบ่อสร้างไว้เป็นมรดกท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ในด้านเทศกาลประเพณีและการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสืบสานงานศิลป์และวัฒนธรรมไทย แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพหัตถกรรมของคนในชุมชน และเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่าน “การผลิตร่มบ่อสร้าง” ต้นกำเนิดการประดิษฐ์ร่มล้านนาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนหมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง มาอย่างยาวนาน
ด้าน นายสุชาติ ไชยมงคล นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า เทศบาลเมืองต้นเปามีความตั้งใจที่จะยกระดับเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงให้เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติ ผ่านงานหัตถศิลป์ที่ประสานความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเข้ากับรากเหง้าวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะ “ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง“ ยังคงเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นเอกลักษณ์แห่งบ้านบ่อสร้างที่มีความงดงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจ และหาชมที่อื่นไม่ได้
โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การสาธิตภูมิปัญญาและกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านหัตถกรรม ร่ม กระดาษสา พร้อมทั้งเดินชมตลาดวัฒนธรรมโบราณ (กาดหมั้ว) ที่รวบรวมสินค้าวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นมาให้จับจ่ายท่ามกลางบรรยากาศล้านนาแท้ รับชมขบวนพาเหรดนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ที่ผ่านการตกแต่งด้วยร่มและหัตถกรรมชุมชนของบ้านบ่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะและจุดถ่ายภาพที่ออกแบบจากแรงบันดาลใจของร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมชุมชนมาทำเป็นมุมเช็คอินให้นักท่องเที่ยวและสายโซเชียลได้ถ่ายภาพเก็บความทรงจำตลอดการเดินทางในถนนวัฒนธรรมบ้านบ่อสร้าง