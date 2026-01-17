หาเสียงเลือกตั้งระยองเดือด ผู้สมัครพรรคส้ม ร้องป้ายถูกทำลาย-รถจอดหน้าศูนย์ฯถูกทุบ

ระยอง – หาเสียงเลือกตั้งระยองเริ่มเดือด ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน ร้องป้ายถูกทำร้าย รถน้องเมียจอดหน้าศูนย์ประสานงานฯ ถูกทุบ ซ้ำขณะหาเสียงยังมีรถยนต์ขับตามประกบ พร้อมขับวนเวียนหน้าพรรค
วันนี้ (17 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ จ.ระยอง ว่าเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ พบมีทั้งการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประชาชน และการทำลายรถยนต์ของน้องเมียอดีต ส.ส.พรรคประชาชน เขต4 ซึ่ง นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ หรือท้อป อดีต ส.ส.เขต4พรรคประชาชน ที่ปัจจุบันได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 แบบแบ่งเขต หมายเลข 1 บอกว่าขณะกำลังลงพื้นที่ ได้พบป้ายหาเสียงของตนเองถูกทำลายหลายป้าย จนทำให้คาดว่าขณะนี้ป้ายหาเสียงของตนเองน่าจะเหลือไม่ถึง100ป้าย
พร้อมบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และจากการสังเกตุของตนเองพบว่ามักจะมีรถยนต์ขับเข้ามาตามประกบขณะลงพื้นที่หาเสียง และในบางครั้งยังพบว่ามีรถยนต์ขับวนเวียนหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอยู่เป็นประจำ
นอกจากนั้นรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซีวีค สีเทา หมายเลขทะเบียน 7ขค4176 กทม.ซึ่งเป็นของน้องภรรยาที่จอดไว้ที่หน้าศูนย์ประสานงานใน อ.บ้านค่าย ก็ถูกมือดีทุบกระจกหลังด้านซ้ายจนแตกร้าว และในเบื้องต้นได้เข้าาแจ้งความ พ.ต.ต.วิทยา กุลบุญ สารวัตรเวร สอบสวน สภ.บ้านค่าย เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา
ด้าน พ.ต.อ.ปราโมทย์ คงคาลัย ผกก.สภ.บ้านค่าย เผยว่าขณะนี้ประสานเจ้าหน้าตำรวจกองวิทยาการระยอง เข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป
ขณะที่ในช่วงสายวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าศูนย์ประสานงานพรรคประชาชนใน อ.บ้านค่าย แล้วได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ขับตามประกบรถของผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่และยังขับวนเวียนหน้าศูนย์ฯเป็นประจำ รวมทั้งให้ทำการติดตั้งตู้แดง เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ร้อง เนื่องจากบริเวณหน้าศูนย์ประสานงานฯไม่มีกล้องวงจรปิด