เพลิงไหม้อู่ซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า กำแพงแสน เสียงระเบิดดังสนั่น เสียหายกว่า 6 แสน

นครปฐม - ไฟไหม้อู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) กลางอำเภอกำแพงแสน นครปฐม ช่วงเช้ามืด แสงเพลิงลุกโชนพร้อมเสียงระเบิดเป็นระยะ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงควบคุมเพลิง คาดต้นเหตุจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าลัดวงจร
เช้าวันนี้ ( 17 ม.ค.) ร.ต.อ.ไตรภพ มงคลสุจริตกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กำแพงแสน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ภายในพื้นที่หมู่ 19 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ ผู้กำกับการ สภ.กำแพงแสน ทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิ
ในที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า เลขที่ 91 หมู่ 19 พบแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง มีเสียงระเบิดดังเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม นำรถน้ำดับเพลิงรวม 4 คัน เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ก่อนฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตามจุดที่ยังมีควันและเปลวไฟปะทุเป็นระยะ
จากการสอบถาม น.ส.พิชาวีร์ ศิริสันติดำรง ผู้จัดการอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ให้การว่า เมื่อคืนวันที่ 16 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่สว่านมือทิ้งไว้ กระทั่งก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายแบตเตอรี่ระเบิด เมื่อวิ่งมาดูพบว่าไฟกำลังลุกไหม้บริเวณแบตเตอรี่ และลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้เคียง รวมถึงอะไหล่ เครื่องมือช่าง แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และจอแอลซีดี
เบื้องต้น พบทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย รถยนต์ 1 คัน อะไหล่และเครื่องมือช่าง แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และจอ LCD รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 600,000 บาท โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ทำประกันภัยไว้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ บันทึกภาพและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ พร้อมลงบันทึกประจำวันรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน โดยคาดว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป