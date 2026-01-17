xs
xsm
sm
md
lg

"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  "ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย หวังใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันอาหารไทยสู่ Soft Power จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและตะวันออก ที่เมืองพัทยา 

เมื่อที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสัมพันธ์ชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่ง
เสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี

 เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านอาหารไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมี นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ นางรัตนาภรณ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


น.ส. อริยาพร อำนรรมสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 เผยว่าโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

 โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 ครอบคลุมผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมกว่า 17,000 คน และมีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 10,000 คน สะท้อนความสนใจและความต้องการของตลาดแรงงานด้านอาหารไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

" ดีพร้อม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชฟชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับหลักสูตร “เชฟอาหารไทยมืออาชีพ” ที่มีการเรียนรู้รวมกว่า 240 ชั่วโมง ทั้งภาคออนไลน์และออนไซต์ ควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้" น.ส.อริยาพร กล่าว


สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จากเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเชื่อมโยงโอกาสทางอาชีพระหว่างเชฟชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และโรงแรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในอนาคต

ภายในงานยังมีการจัด Workshop หัวข้อ “การสร้างรายได้จากธุรกิจอาหารด้วยกลยุทธ์การตลาด” โดย อาจารย์ดิเรก ประทุมทอง ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ และกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมทักษะด้านการตลาดและการต่อยอดเชิงธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วม

 การเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “พลังเชฟ พลังไทย สร้างแรงบันดาลใจ” โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาอาหารไทยสู่ระดับสากล และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม มุ่งหวังให้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันอาหารไทยให้ก้าวสู่ Soft Power ของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย และเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว







"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power
"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power
"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power
"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power
"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น