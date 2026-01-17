"ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย สร้างเครือข่ายเชฟชุมชนสู่ Soft Power

ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ดีพร้อม" ลุยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย หวังใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันอาหารไทยสู่ Soft Power จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและตะวันออก ที่เมืองพัทยา
เมื่อที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสัมพันธ์ชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่ง
เสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี
เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านอาหารไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ นางรัตนาภรณ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
น.ส. อริยาพร อำนรรมสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 เผยว่าโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 ครอบคลุมผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมกว่า 17,000 คน และมีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 10,000 คน สะท้อนความสนใจและความต้องการของตลาดแรงงานด้านอาหารไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
" ดีพร้อม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชฟชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับหลักสูตร “เชฟอาหารไทยมืออาชีพ” ที่มีการเรียนรู้รวมกว่า 240 ชั่วโมง ทั้งภาคออนไลน์และออนไซต์ ควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้" น.ส.อริยาพร กล่าว
สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จากเครือข่ายเชฟชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเชื่อมโยงโอกาสทางอาชีพระหว่างเชฟชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และโรงแรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในอนาคต
ภายในงานยังมีการจัด Workshop หัวข้อ “การสร้างรายได้จากธุรกิจอาหารด้วยกลยุทธ์การตลาด” โดย อาจารย์ดิเรก ประทุมทอง ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ และกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมทักษะด้านการตลาดและการต่อยอดเชิงธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วม
การเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “พลังเชฟ พลังไทย สร้างแรงบันดาลใจ” โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาอาหารไทยสู่ระดับสากล และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม มุ่งหวังให้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันอาหารไทยให้ก้าวสู่ Soft Power ของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย และเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว