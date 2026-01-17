เปิดตัวบ้านลาวเวียง-ลาวครั่ง สุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีเมืองอุทัยฯ

อุทัยธานี-กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกชุมชนบ้านสะนำเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ ชี้มีการอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งชุมชนชาวลาวเวียง-ลาวครั่ง ที่ยังคงมีผ้าทอโบราณอันวิจิตร-ต้นไม้ยักษ์ ผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ณ ตลาดต้นไม้ยักษ์ ชุมชนบ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนของสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในกิจกรรมมีการแสดงทางวัฒนธรรมโดยเยาวชนโรงเรียนวัดสะนำในชุดรำมวยโบราณ รำนางด้งจากชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านไร่ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้และการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การทอผ้าลายโบราณ การทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผ้าทอลาวครั่งและผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผู้ประกอบการอื่นๆ ใน อ.บ้านไร่ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง
น.ส.ชาบิดา เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมนำไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้พลังทางวัฒนธรรมกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้นโยบาย UNSEEN ไท ไทย ตามแนวคิด สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม
สำหรับชุมชนบ้านสะนำได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของสุดยอดชุมชนต้นแบบดังกล่าว เพราะมีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านท่องเที่ยวทั่วไปแต่คือเพชรเม็ดงามแห่ง จ.อุทัยธานี โดยเป็นแหล่งรวมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยมีต้นไม้ยักษ์หรือต้นเซียงอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ต้องใช้คนถึง 40 คนโอบ ตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าหมากนับล้านต้นจนสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือน
นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวเวียง-ลาวครั่ง ที่ยังคงแต่งกายด้วยผ้าทอมือลายโบราณอันวิจิตร ได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น แจ่วผีโพง ยำผักกูด หมกหน่อไม้รสมือแม่ ฯลฯ รวมถึงได้เดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สำคัญ เช่น วัดเขาวงหรือถ้ำเขาวง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยท่ามกลางขุนเขา ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ ถ้ำพุหวายที่โดดเด่นด้วยความงดงามของหินงอกหินย้อย ฯลฯ ด้วยเสน่ห์ของชุมชนบ้านสะนำดังกล่าวนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.อุทัยธานี ยังเป็นเวทีการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับโลกได้ในอนาคตอีกด้วย.