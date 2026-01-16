สระแก้ว-แม่ร่ำไห้รับศพลูกชาย เหยื่อเครนถล่มถนนพระราม 2 เผยเป็นเสาหลักครอบครัวขับรถหาเงินพิเศษเก็บเป็นเงินออมให้ลูกน้อย ไม่คิดจบชีวิตเช่นนี้ หวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย
วันนี้ (16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรอรับร่างของ นายศราวุฒิ เวชการ อายุ42ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างถนนพระราม 2 ถล่ม ว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน รวมถึงคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารอรับร่างจนเต็มที่วัดหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
กระทั่งเวลา 19.10 น. รถกู้ภัยฯได้นำร่าง นายศราวุฒิ หรือ "อุ๊"เดินทางมาถึงบริเวณวัด และเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญร่างลงจากรถ ภรรยาและญาติพี่น้องได้พากันร่ำไห้จนทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยและสะเทือนใจ
ขณะที่ภรรยาของเสียชีวิต เผยทั้งน้ำตาหลังประกอบพิธีรดน้ำศพ ว่า
ลูกน้อยยังคงร้องเรียกหา “ปะป๊า” ตลอดเวลาจนต้องคอยกอดและปลอบโยนพร้อมบอกกับลูกว่า“ปะป๊าไปทำงานหาเงิน” ซ6่ง8นเองยังคงดสียใจที่สามีจากไปโดยไม่มีการร่ำลา
ด้าน นางรุ่งทิวา เวชการ อายุ 61 ปี มารดาของผู้เสียชีวิต เผยทั้งน้ำตาว่า ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบดูแลรถถึง 2 คัน โดยผู้เสียชีวิตมีงานทำประจำ แต่ในวันเกิดเหตุได้ตัดสินใจไปรับงานพิเศษซึ่งเป็นงานที่จะได้รับเงินสด ด้วยหวังจะนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว และเก็บออมไว้ให้ลูกในอนาคต
" ก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันยังพูดคุยกับลูกชายตามปกติ และลูกบอกว่าจะออกไปทำงาน ก็ได้แต่กำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ตั้งใจทำงานและเก็บเงิน ชีวิตจะได้สบายในวันข้างหน้า แต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้พูดกับลูกชาย"
นางรุ่งทิวา ยังบอกอีกว่าลูกชายเป็นคนขยัน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาจากกันด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด โดยครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันคือวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาเพราะลูกชายเดินทางกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ โดยไม่มีสัญญาณหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ครอบครัวยังคงคาดหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเช่นนี้อีก