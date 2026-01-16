ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ตั้งด่านถนนเอเชีย สกัดรถ 6 ล้อขนส้ม ซุกยาบ้ากว่า 5 แสนเม็ด รวบคนขับอ้างไม่รู้ของ

ชัยนาท – ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท โชว์ผลงานตั้งจุดตรวจบนถนนสายเอเชีย สกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบขนส้ม ตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนในผนังรถกว่า 500,000 เม็ด จับกุมคนขับรถพร้อมของกลาง ดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1
วันนี้ (16 ม.ค.) นาย ภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นาย วิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พล.ต.ต. สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พ.ต.ต. สุรัตน์ เป้าทอง ผู้กำกับการ สภ.เมืองชัยนาท และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัด บนถนนสายเอเชียขาล่อง หลักกิโลเมตรที่ 131+100 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. พบรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ สีขาว หมายเลขทะเบียน 83-4430 ปทุมธานี ขับเข้ามายังจุดตรวจ จึงเรียกหยุดเพื่อตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือ นาย ศตวรรษ ดำสุข อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ 3 ตำบลเขาไทร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายประการ โดยตรวจพบใบอนุญาตขับขี่ปลอม ไม่ชำระภาษีประจำปี และตรวจสอบประวัติพบเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและนำเข้ายาเสพติด ที่ สภ.รัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อปี 2567 รวมถึงคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้
เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นภายในรถ พบมีการบรรทุกส้มมาเต็มคันรถ ซึ่งผิดสังเกต เนื่องจากรถตู้ทึบลักษณะดังกล่าวโดยทั่วไปไม่ใช้บรรทุกผลไม้ จากการตรวจค้นเบื้องต้นพบยาบ้าจำนวน 30,000 เม็ด จึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยช่วยกันขนลังส้มลงทั้งหมด และเคาะตรวจผนังตู้รถ พบเสียงผิดปกติคล้ายมีสิ่งของซุกซ่อนอยู่ภายใน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รื้อผนังตู้ทึบซึ่งมีการบุไว้ถึง 2 ชั้น เพื่ออำพรางการตรวจสอบ พบยาบ้าอีกจำนวน 50 มัด มัดละ 10,000 เม็ด รวม 500,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในผนังรถ
จากการสอบสวน นายศตวรรษ ให้การอ้างว่า ได้รับจ้างขับรถบรรทุกจากจังหวัดพะเยา ไปส่งปลายทางที่ตลาดไทย จังหวัดปทุมธานี ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 4,000 บาท ทำมาแล้ว 2 ครั้ง โดยอ้างว่าไม่ทราบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถ และเมื่อถึงจังหวัดทางภาคเหนือจะจอดรถทิ้งไว้ให้เจ้าของสวนส้มนำรถไปบรรทุกผลไม้ ก่อนให้ตนขับกลับลงมาเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน