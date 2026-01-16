“จตุพร” นำทีมพรรคโอกาสใหม่ ลุยอยุธยา ช่วยอดีตผู้ว่าฯ วีระชัย หาเสียงเขต 4 ชูนโยบายแก้น้ำท่วม–รัฐสวัสดิการตั้งแต่เกิด ยัน “มีเราไม่มีมืด”

พระนครศรีอยุธยา – พรรคโอกาสใหม่ เปิดเวทีปราศรัยย่อยช่วยผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าชูนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ พร้อมผลักดันรัฐสวัสดิการที่ทำได้จริง ครอบคลุมประชาชนตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้สโลแกน “มีเราไม่มีมืด”
วันนี้ (16 ม.ค.) นาย จตุพร บุรุษพัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 และหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วย นพ. ทศพร เสรีรักษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 และแกนนำพรรค ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยย่อย ช่วยหาเสียงให้กับ นาย วีระชัย นาคมาศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พระนครศรีอยุธยา เบอร์ 3 พรรคโอกาสใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงหนึ่งเดียวของพรรคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตลาดโกงโค้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบๅ
บรรยากาศการปราศรัยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก รวมถึงกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน โดยพรรคได้จัดล่ามภาษามือเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวคิดทางการเมืองอย่างทั่วถึง
นายวีระชัย กล่าวถึงประสบการณ์การทำงานว่า ตนเคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งในตำแหน่งนายอำเภอบางปะอิน บางไทร และผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้เข้าใจปัญหาในพื้นที่เขต 4 อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารเฉพาะจุด แต่ต้องบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ การระบายน้ำ มวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากมีอัตราการระบายถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลกระทบทันที
ทั้งนี้ แนวทางของพรรคโอกาสใหม่ คือการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขุดลอกคลอง การจัดหาพื้นที่รองรับน้ำ และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของพรรค
ขณะเดียวกัน แกนนำพรรคย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่รวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งอดีตข้าราชการที่เข้าใจระบบราชการจากหลายหน่วยงาน ผสานกับคนรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และนักวางแผนด้านงบประมาณ เพื่อทำให้นโยบาย โดยเฉพาะรัฐสวัสดิการ สามารถดำเนินการได้จริง
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพสูง ทั้งด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการเกษตร แต่การพัฒนายังติดขัดจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้าน นายวีระชัย นาคมาศ เป็นผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เข้าใจระบบและปัญหาของจังหวัดเป็นอย่างดี จึงขอฝากประชาชนในอำเภอบางปะอิน บางไทร และชาวพระนครศรีอยุธยา ช่วยสนับสนุนพรรคโอกาสใหม่
นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเมืองไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไปสู่การสร้างโอกาสระยะยาว โดยเฉพาะด้านรายได้ อาชีพ และการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมาโอกาสเหล่านี้กระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่ม พรรคโอกาสใหม่จึงมุ่งผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการที่ทำได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ต้องมีกองทุนดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พรรคโอกาสใหม่มีแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันให้เปลี่ยนรถเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถไฟฟ้า โดยเฉพาะรถราชการ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน ลดการเผาในที่โล่ง เลิกสนับสนุนสินค้าที่เกิดจากการเผา และรณรงค์ลดการใช้ธูปยาว เปลี่ยนเป็นธูปสั้น ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ พรรคโอกาสใหม่ยืนยันจะใช้แนวทาง “การบริหารนำการเมือง” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และทำงานภายใต้สโลแกน “มีเราไม่มีมืด” มุ่งสร้างแสงสว่าง ความมั่นคง ความสงบสุข และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ