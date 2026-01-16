หน.อุทยานฯ ทองผาภูมิ บูรณาการ 4 ฝ่าย ปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมชายแดนไทย–เมียนมา ไล่ล่าขบวนการขุดทองเถื่อน หลังจับแล้ว 33 คดี ผู้ต้องหา 52 ราย

กาญจนบุรี – อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ และตำรวจตระเวนชายแดน เปิดปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมแนวชายแดนไทย–เมียนมา สกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในผืนป่าลุ่มน้ำชั้น 1A ล่าสุดจับกุมแล้วรวม 33 คดี ผู้ต้องหาชาวพม่า–กะเหรี่ยง 52 ราย ความเสียหายทรัพยากรธรรมชาติกว่า 1.5 ล้านบาท
จากกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.135 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และตำรวจ สภ.ปิล๊อก สนธิกำลังจับกุมขบวนการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำชั้น 1A ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก บริเวณบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากแนวชายแดนไทย–เมียนมา ประมาณ 4 กิโลเมตร
การกระทำดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1A ได้รับความเสียหาย 2 แปลง พื้นที่รวมกว่า 27 ไร่ ประเมินมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยกว่า 1,500,000 บาท
ข้อมูลสถิติการจับกุมระบุว่า ในปีงบประมาณ 2568 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 27 คดี ผู้ต้องหา 42 ราย ส่วนปีงบประมาณ 2569 จับกุมแล้ว 6 คดี ผู้ต้องหา 10 ราย และในช่วงวันที่ 11–14 มกราคมที่ผ่านมา จับกุมเพิ่มเติมได้อีก 3 ราย ขณะที่ผู้กระทำผิดอีกกว่า 10 รายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าป่าลึก พบว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบางส่วนลักลอบข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ล่าสุด วันที่ 16 มกราคม 2569 นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และ พ.ต.ท.สมศักดิ์ นวลศรี รอง ผบ.ร้อย ตชด.135 ประชุมวางแผนบูรณาการกำลังทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการขุดทองเถื่อนให้หมดไปจากประเทศไทย
ภายหลังการประชุม ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองพันบินที่ 41 (กองทัพบก) ใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการบินรวม 4 เที่ยว ลำเลียงกำลังพลและเสบียงจากพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ เข้าสู่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ป่าหมาก ก่อนเคลื่อนกำลังเข้าตรวจพื้นที่ลึกในแนวชายแดนไทย–เมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารและยากต่อการเข้าถึง
นายยุทธพงค์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.135 และตำรวจ สภ.ปิล๊อก โดยมีนายอำเภอทองผาภูมิทำหน้าที่เป็นประธานการปฏิบัติการ
ภารกิจสำคัญคือการลาดตระเวน หาข่าว และพิสูจน์ทราบพื้นที่ป่าปิล๊อกคี่ ซึ่งเป็นแนวชายแดนที่พบการลักลอบบุกรุกขุดดินร่อนแร่ทองคำอย่างหนักและต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบพื้นที่คดีอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสียหาย และกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้น
นอกจากนี้ นายอำเภอทองผาภูมิ ยังได้มอบเสบียงอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดป่าหมาก–ยาพู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ
“การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายหลักทั้งด้านความมั่นคงชายแดน และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติ โดยเฉพาะการหยุดยั้งขบวนการขุดดินร่อนแร่ทองคำที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบนิเวศ หน่วยงานทุกฝ่ายจะร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป” นายยุทธพงค์ กล่าว