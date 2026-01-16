กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นวันแรก จำนวน 2,295 คน
เมื่อเวลา 13.45 น.วันนี้ ( 16 ม.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567
โอกาสนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา 1 รูป และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม 1 คน รวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จาก 10 คณะ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,295 คน
พร้อมกันนี้พระราชทานประกาศนียบัตร แก่นิสิตดีเด่นในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี 2 คน
โดยได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "การสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ควรจะทำให้บุคคลตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในฐานะบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม กล่าวคือแต่ละคนพึงนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งยึดถือคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานอยู่เสมอ การจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้น ทุกคนต้องมีใจคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ต้องรู้ว่าการกระทำ คำพูด ความคิด ทุกอย่างของตนย่อมมีผลต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมฯลฯ
หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นโครงการที่คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของเพลงไทยลูกทุ่ง ที่เป็นสมบัติทางคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ร่วมสมัยของไทย
ในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 140 คน ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่ นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชื่นพระกลาง จากมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายภาณุวิชญ์ พริ้งเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี